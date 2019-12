Offre de Stage : Chargé de campagne – LOSC

Vos missions

Au sein de la direction Marketing et Communication, sous la responsabilité de la Chef de projet CRM et Digital, l’assistant Chef de projet CRM et Digital aura une double responsabilité par la mise en place opérationnelle des campagnes emailing et des campagnes de communication sur l’environnement digital de la marque.

En détail :

Sur la partie CRM,

– Dans un objectif d’animation commerciale :

o Elaboration des campagnes emailings selon le plan commercial défini : design graphique, ciblages des campagnes, relecture des BAT et envoi des campagnes via l’outil de routage mis à dispo

o Analyse des résultats via des reportings hebdomadaires

– Dans un objectif de collecte de datas,

o Mise en place de jeux concours : du brief maquette à l’intégration du jeu via la plateforme dédiée.

Le tout dans le respect de la RGPD.

Sur la partie digitale,

– Mise à jour des contenus promotionnels sur le site internet de la marque via le Back Office

– Relecture et mise en ligne de contenus à visée informative

– Remontée de bugs techniques

Votre profil

De formations Bac +5 en Marketing/ E-Commerce, à la recherche de votre stage de fin d’étude.

Vous possédez de solides connaissances en CRM et marketing digital de par une première découverte du monde professionnel réussie.

Vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’outils spécifiques (Photoshop, BackOffice de site, Windows Dynamics, Google Analytics … et la gestion de projet.

Des connaissances en HTML, une appétence à la rédaction et au monde footballistique seraient un plus.

Vous possédez une aisance relationnelle, êtes réactif, rigoureux et votre dynamisme vous caractérise.

Prise de poste : Février 2020 à temps plein

Contact : rozenn.david@losc.fr