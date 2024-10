Offre de Stage : Chargé(e) de communication, sponsoring – AG2R LA MONDIALE

FICHE DE POSTE – STAGE 6 MOIS – CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

SPONSORING AG2R LA MONDIALE

Le stagiaire aura pour rôle de soutenir l’activité de l’équipe sponsoring dans le cadre de la communauté vélo santé Vivons Vélo, et des partenariats cyclisme du groupe. Il sera en charge de l’animation des plateformes digitales sponsoring, en relation avec la dircom, les directions internes clientes, les agences et les partenaires. Il contribuera aussi à la mise en place des événements et animations liés à Vivons Vélo et au service sponsoring : Rassemblements Vivons Vélo, Paris Roubaix, Tour de France…etc

PÉRIMÈTRE DU POSTE

– Community management des plateformes sponsoring

– Création de contenus pour les plateformes sponsoring

– Gestion et suivi des prestataires de création de contenus

COMMUNITY MANAGEMENT ET CRÉATION DE CONTENUS POUR VIVONS VÉLO

– Animation de la communauté sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)

– Création, rédaction & mise en ligne de contenus pour les réseaux sociaux Vivons Vélo

– Création, rédaction & mise en ligne de contenus sur le site Internet Vivons Vélo

– Gestion des producteurs de contenus : journaliste free-lance, studio graphique, agence de production (vidéo…)

– Briefs et participation aux tournages vidéo, briefs photographe …

– Bilans réseaux sociaux et benchmarks

COMMUNITY MANAGEMENT POUR L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE L’ÉQUIPE CYCLISTE

– Animation de la relation entre AG2R LA MONDIALE, l’équipe cycliste et les prestataires vidéo

– Bilans et benchmarks

ÉVÉNEMENTIEL VIVONS VELO

– Construction des plans de communication – on et offline – pour les événements Vivons Vélo

– Mise en place opérationnelle de ces plans de communication

– Réflexion et participation (en amont, pendant et après) aux événements Vivons Vélo :

o Rassemblements Vivons Vélo dans différentes villes de France…

– Participation à la réflexion de la place de Vivons Vélo et des hospitalités sur le Tour de France

Les missions pourront s’enrichir ou évoluer en fonction de l’activité du service sponsoring et des motivations du stagiaire.

COMPÉTENCES REQUISES

– Niveau d’études : Bac +4 en communication ou école de commerce avec spécialisation, 1e

expérience ou forte appétence pour le digital et le sponsoring

– Savoir être : enthousiasme, autonomie, rigueur

– Nous recherchons quelqu’un de dégourdi avec une bonne orthographe

– La maîtrise de la suite Adobe sera valorisée.

DATE : 1er février 2025 – début août 2025

LIEU : Paris, 8ème arrondissement

OÙ NOUS TROUVER :

• Site : https://vivonsvelo.ag2rlamondiale.fr

• Facebook : https://www.facebook.com/ag2rlamondialevivonsvelo

• Instagram : https://www.instagram.com/vivonsvelo/

Plus qu’un stage, rejoignez une équipe soudée et chaleureuse ! Vous serez responsabilisé(e) et force de proposition. Si vous êtes sensible à la démarche sport-santé, cette opportunité est faite pour vous !

Pour postuler merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : marie.delaporte@ag2rlamondiale.fr