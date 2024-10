Offre de stage : Marketing et Communication – Brussels Basketball

Le Brussels Basketball est un club professionnel de basketball évoluant en BNXT League (première division Belgo-Néerlandaise de Basketball) depuis 10 ans. Au-delà du sportif, le club se veut très dynamique en termes de communication et d’organisation d’événements. Grâce à sa petite structure, vous aurez l’occasion lors de votre stage de toucher un peu à tout et de découvrir la vie d’un club sportif professionnel sous toutes ses facettes.

Nous recherchons actuellement un ou plusieurs stagiaires (H/F/X) en communication digitale, marketing et/ou événementiel. Ceci te plait ? Une expérience unique dans le monde du sport professionnel bruxellois t’attend !

Missions et responsabilités :

En tant que stagiaire au Brussels Basketball, tu auras l’occasion d’effectuer un panel de tâches variées et intéressantes. Voici une liste non-exhaustive de tâches :

Communication digitale:

• Création et gestion de contenu pour nos plateformes de médias sociaux

(Facebook, Instagram, TikTok, etc.), en semaine et pendant les matches de

l’équipe professionnelle ;

• Création et mise en œuvre de concepts originaux pour les différentes

plateformes de médias sociaux ;

• Rédaction et diffusion de communiqués de presse, d’articles et de

newsletters.

Marketing :

• Conception et mise en œuvre des campagnes promotionnelles afin d’augmenter la brand awareness autour du club ;

• Analyse des performances des médias sociaux et des campagnes pour optimiser notre stratégie de communication et marketing ;

• Soutien au développement d’une stratégie de remplissage de salle.

Événementiel :

• Soutien dans l’organisation d’événements de grande ampleur dans l’une des plus grandes salles du pays ;

• Soutien dans l’organisation d’événements à caractère social ;

• Soutien dans l’organisation d’événements business.

Profil recherché :

Nous recherchons un(e) étudiant(e) qui dispose des qualités suivantes :

– Dynamique

– Pro-actif/ve

– Flexible dans ses heures de travail (jour de match par exemple)

– Indépendant(e) avec une grande volonté d’apprendre

– Connaissances minimales du basketball et du sport en général

– Langue maternelle : français (orthographe correcte)

– Compréhension minimale orale et écrite du néerlandais et de l’anglais

– Connaissance et maîtrise de la suite Microsoft Office

– Connaissance d’Adobe Photoshop et InDesign : un réel plus

– Connaissance de logiciels de montage vidéo appréciée