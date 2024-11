Offre de stage : Marketing et communication – Brussels Basketball

Le Brussels Basketball est un club professionnel de basketball évoluant en BNXT League (première division Belgo-Néerlandaise de Basketball) depuis plus de 10 ans. Au-delà du sportif, le club se veut très dynamique en termes de communication et d’organisation d’événements. Grâce à sa petite structure, vous aurez l’occasion lors de votre stage de toucher un peu à tout et de découvrir la vie d’un club sportif professionnel sous toutes ses facettes.

Nous recherchons actuellement un ou plusieurs stagiaires (H/F/X) en communication digitale, marketing et/ou événementiel. Ceci te plait ? Une expérience unique dans le monde du sport professionnel bruxellois t’attend !

Missions et responsabilités :

En tant que stagiaire au Brussels Basketball, tu auras l’occasion d’effectuer un panel de tâches variées et intéressantes. Voici une liste non-exhaustive de tâches :

Communication digitale:

• Création et gestion de contenu pour nos plateformes de médias sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, etc.), en semaine et pendant les matches de l’équipe professionnelle ;

• Création et mise en œuvre de concepts originaux pour les différentes plateformes de médias sociaux ;

• Rédaction et diffusion de communiqués de presse, d’articles et de newsletters.

Marketing :

• Conception et mise en œuvre des campagnes promotionnelles afin d’augmenter la brand awareness autour du club ;

• Analyse des performances des médias sociaux et des campagnes pour optimiser notre stratégie de communication et marketing ;

• Soutien au développement d’une stratégie de remplissage de salle.

Événementiel :

• Soutien dans l’organisation d’événements de grande ampleur dans l’une des plus grandes salles du pays ;

• Soutien dans l’organisation d’événements à caractère social ;

• Soutien dans l’organisation d’événements business.

Profil recherché :

Nous recherchons un(e) étudiant(e) qui dispose des qualités suivantes :

– Dynamique

– Pro-actif/ve

– Flexible dans ses heures de travail (jour de match par exemple)

– Indépendant(e) avec une grande volonté d’apprendre

– Connaissances minimales du basketball et du sport en général

– Langue maternelle : français (orthographe correcte)

– Compréhension minimale orale et écrite du néerlandais et de l’anglais

– Connaissance et maîtrise de la suite Microsoft Office

– Connaissance d’Adobe Photoshop et InDesign : un réel plus

– Connaissance de logiciels de montage vidéo appréciée

Modalités du stage :

Les bureaux de Brussels Basketball sont situés à Bruxelles (Rue de Lombartzyde, 120 – 1120 Bruxelles), avec la possibilité de télétravail 1 à 2 fois par semaine (le logement et/ou les déplacement à/vers Bruxelles ne sont pas pris en charge par le club, à noter aussi que le stage est non-rémunéré).

Nous t’offrons une véritable opportunité d’apprentissage au sein d’une équipe de sport professionnelle. Tu feras partie d’une structure créative, motivée et dynamique, où plus de la moitié des stagiaires ont continué une carrière dans le sport professionnel après leur stage au Brussels Basketball.

Intéressé(e) :

Pour postuler, envoie ton CV et un petit texte introductif à Youssouf Keita (Directeur Général Adjoint) via youssouf@brusselsbasketball.eu.

Suis-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir notre univers : @brusselsbasket (Facebook, Instagram, TikTok).