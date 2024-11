Offre de Stage : Marketing Stratégique – Fédération Française de Tennis

À propos de la FFT

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Billie Jean King Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

La FFT s’engage en faveur de la diversité, toutes nos offres de postes sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Descriptif du poste

Poste à pourvoir en stage à partir de janvier 2025 pour une durée de 4 à 6 mois.

Au sein de la direction Marketing et accompagné(e) par le Responsable des études Marketing, vous participerez à la stratégie Marketing de nos événements (Roland-Garros, Rolex Paris Masters et Greenweez Paris Major).

Vos missions seront les suivantes :

Réalisation de benchmarks & analyses de marché

Vieille concurrentielle (Sport Business, mais aussi Entertainment, Publicité, Pop Culture) et réalisation de documents de synthèse

Production des documents de présentation à usage interne et/ou externe

Participation aux réflexions stratégiques (comme la réalisation de benchmark) amenant à la création d’offres à destination des partenaires des événements FFT

Liste non limitative.

Profil recherché

Compétences nécessaires :

Connaissance du Sport Business et l’univers du tennis

Appétence pour les problématiques Branding / Marketing

Gestion de projet

Maîtrise des outils bureautiques (notamment PowerPoint, Excel)

Maîtrise de l’anglais (écrit et oral)

Qualités souhaitées :

– Esprit d’analyse et de synthèse

– Proactivité & dynamisme

– Organisation

– Rigueur

– Ouverture d’esprit et aisance relationnelle

Formation/expérience :

Niveau Master 1 ou Master 2 (type école de commerce, université, IAE ou équivalent), avec une spécialisation Marketing

Une précédente expérience en agence, ayant droit ou annonceur est appréciée

Pour postuler, rendez-vous ici