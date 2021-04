Offre Emploi : Ambassadeur de marque Foot – Impact Sales & Marketing

Impact Sales & Marketing, filiale du groupe IFMG, un des leaders du Field Marketing en Europe, poursuit son développement avec les hommes et les femmes de talent qui l’accompagnent.

Au service de grandes entreprises et des jeunes pousses en devenir, nous mettons en place des solutions assurant la performance commerciale et marketing.

Impact recrute aujourd’hui pour le compte d’un acteur majeur dans l’univers du football (marque d’équipementier sportif reconnu et spécialisée dans le football) des Ambassadeurs/Ambassadrices

Prise de poste : à compter aout 2021

Votre mission :

– Donner des conseils avisés à vos clients

– Vendre les produits en les rendant uniques

Votre Profil :

➔ Vous êtes passionnés ?

➔ Vous savez faire vivre vos produits ?

➔ Le football n’a aucun secret pour vous ?

➔ Vous maîtrisez les techniques de vente ?

➔ Vous avez le goût du contact client et aimez les challenges ?

Profil Ambassadeur Football :

✓ Possède de fortes aptitudes à : convaincre, conseiller, former et démontrer

✓ Porte un grand intérêt à l’univers du sport et du football en particulier

✓ Pratique et est passionné(e) par le football

✓ Bénéficie d’une excellente élocution, d’un bon relationnel et est à l’aise avec la prise de parole en public

✓ Correspond à l’image et aux valeurs de la marque – dynamique et sportive

✓ Rigoureux(se) et autonome dans l’organisation et le reporting

La connaissance technique des produits de football est un plus

Salaire : Fixe + forfait repas + challenge

Rejoignez-nous !

Promoteur de l’égalité des chances et de la non-discrimination, Impact Field Marketing Group étudie toutes les candidatures sans a priori.

Contact : animation.puma@agence-impact.com