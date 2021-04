Offre Alternance : Chargé de communication et partenariat – club de football partenaire de Win Sport School Vannes

Référence : VA-0401-BMS3

Etablissement : Vannes

Type de poste : Apprentissage

Type de contrat : Alternance

Secteur : Club Sportif

Localisation : Quimper

WIN Sport School Vannes, école de management du sport de Bac+3 au Bac+5, recherche pour l’un de ses clubs de football partenaires, un Chargé de communication et de partenariat (H/F) en contrat d’apprentissage.

Dans le cadre du Bachelor en Management du Sport, vous profitez d’un rythme d’une semaine en formation et de deux semaines en entreprise, obtention d’un titre de manager du développement commercial (titre RNCP niveau 6), spécialité « Management du Sport ».

LES MISSIONS

Participation à l’organisation et la planification d’événements sportifs et extra-sportifs

Animation des réseaux sociaux

Recherches de partenaires et de sponsoring (prospection et suivi)

Gestion et animation de la boutique

PROFIL RECHERCHÉ

Bac + 2 validé ou en cours de validation

Curieux.se , vous avez la fibre commerciale et une appétence pour la communication sur les réseaux sociaux.

Commercial avant tout ! Vous avez la connaissance du monde du sport, vous serez force de proposition pour créer des animations et proposer des évènements.

