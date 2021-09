Offre Emploi : Assistant épreuves professionnelles – FFT

Entreprise

La FFT, fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses statuts, organise et gère les activités du tennis professionnel français. Elle est chargée par délégation ministérielle de promouvoir, d’organiser et de développer le tennis en France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et de coordonner leurs activités. Elle assure également la représentation de la France par l’engagement des équipes de France dans des manifestations internationales comme la Coupe Davis, la Fed Cup ou les Jeux Olympiques ainsi que par l’organisation de grands tournois.

À cet égard, la FFT est l’organisateur officiel des Championnats Internationaux de France de Tennis de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters et détient à ce titre, l’intégralité des droits d’exploitation qui s’y rapportent.

Poste

Poste en CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible

La Fédération Française de Tennis recherche un assistant afin de soutenir la Direction sportive dans ses activités.

A ce ce titre les missions proposées sont les suivantes :

– Assister administrativement le service des épreuves professionnelles pour la mise en place et le suivi des démarches administratives « Laissez-Passer » pour tous les joueurs et leur staff voulant venir disputer un tournoi en France.

– Rédaction et envoi de note d’information à destination des joueurs et instances internationales sur les règles de déplacement et de voyage.

– La bonne tenue d’un document de suivi afin d’assurer une bonne communication entre les membres de votre équipe.

– Mise à jour et suivi du protocole sanitaire sur les tournois professionnels français (ITF World Tennis tour et ATP Challenger).

Profil

Compétences nécessaires :

– Excellent niveau d’anglais (spécialement à l’écrit)

– Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Power Point)

– Bonne maitrise rédactionnelle

Qualités requises :

– Grande rigueur dans le suivi administratif

– Résistance au stress

– Capacité d’adaptation

– Polyvalent, flexible

– Aisance de communication

– Ponctualité

Formation et expérience :

– Bac +3 minimum.

– Expérience en événementiel sportif est un plus.

Pour postuler, rendez-vous ici