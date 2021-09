Offre Emploi (CDI) : Chef de Projet Senior Catering aux Villages – Paris 2024

Dans le respect du contrat de ville hôte, signé par le Comité International Olympique (CIO), la Ville de Paris et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Paris 2024 est notamment chargé de :

Planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ;

Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l’international ;

Participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

Contribuer à maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ces missions s’inscrivent en cohérence avec la vision de Paris 2024, dont les grandes tendances sont : une conviction forte que le sport peut jouer un rôle clé dans notre société, une volonté de rupture, de créativité, et de durabilité. Le caractère inclusif et intergénérationnel des Jeux de Paris. Leur capacité à agir comme un trait d’union, empreint d’ouverture et de partage.

En lien avec la Nouvelle Norme du CIO, Paris 2024 mettra en place un nouveau modèle de livraison (Event Delivery Model – EDM) des Jeux qui a pour missions :

L’optimisation de la planification et la livraison de chaque sport en capitalisant sur les infrastructures et le savoir-faire existants en matière d’organisation d’événements sportifs internationaux ;

La mise en œuvre de l’EDM sur l’ensemble des sites de compétition Olympiques et Paralympiques.

Particulièrement polyvalent(e), en lien étroit avec l’équipe Catering, Cleaning and Waste, l’équipe Village, les différents experts de Paris 2024 et les entités externes concernées, vous contribuerez à la planification et à la mise en place de l’ensemble des services de restauration à fournir dans les différents Villages des Jeux de Paris 2024 (Village Principal et Villages Satellites des athlètes, Sites d’hébergement d’athlètes, Village Média, International Broadcast Center, Centre Principal des Médias), selon la typologie des clients et des spécificités de chaque site.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

En phase préparation & développement

En collaboration avec les départements Villages (VIL), Sites & Infrastructure (VNI), Sports (SPT), Services aux CNO & CNP (NCS), Presse & Broadcast (PRS & BRS), People Management (PEM), piloter les Master Caterer respectifs des Villages des Jeux de Paris 2024 (pilotage des contrats déjà signés, élaboration des différents concepts de catering, définition des KPIs, supervision et suivi du budget, définition des process opérationnels etc.) ;

Participer à la conduction des appels d’offre pour le catering dans les différents Villages (définition des niveaux de service, rédaction des Cahiers des Charges, coordination des AO etc.), en lien avec la direction des achats de Paris 2024 ;

Planifier, coordonner et suivre les besoins opérationnels du projet FNB (Food and beverage) sur l’ensemble des Villages (allocation des espaces, électricité / eau / connectivité, équipements / mobilier etc.) ;

En coordination étroite avec l’équipe CCW, participer à la gestion de projet globale des thématiques CCW : Suivi du planning et des jalons, reporting, communication avec les autres départements Paris 2024, préparation et actualisation des budgets, etc. ;

Coordonner l’intégration des Partenaires de livraison de Paris 2024 intervenant sur le périmètre FNB, en lien avec la direction des Marketing Partner Services (MPS) ;

Assurer la parfaite intégration de la problématique excellence environnementale, en lien avec la direction de l’excellence environnementale de Paris 2024 ;

Participer à la rédaction des différents documents de cadrage, cahier des charges, accord de confidentialité, contrats, présentations, règlements & procédures etc. ;

Contribuer à créer des relations professionnelles de qualité avec les acteurs/parties prenantes, privés ou publics.

En phase opérationnelle

Garantir la bonne exécution de l’ensemble des opérations de son périmètre de responsabilité, en application des process et modes opérationnels définis et dans le respect de la vision de Paris 2024 ;

Manager et développer les équipes de son périmètre, constituée de salariés, de prestataires et de volontaires ;

Piloter l’ensemble des tâches et missions liées à la transition Jeux Olympiques > Jeux Paralympiques sur son périmètre de responsabilité ;

Piloter la phase de dissolution des Jeux sur les services de son périmètre.

VOS ATOUTS POUR REUSSIR

Minimum 5 ans d’expérience dans la gestion d’un projet FNB d’envergure comparable (Campus, Hôtellerie, Resort, etc.) ;

Expérience significative en management de contrats de prestataires ;

Expérience managériale ;

Une expérience dans la livraison d’événements sportifs de grande ampleur serait un plus ;

Polyvalence

Autonomie

Excellente capacité d’analyse et de synthèse

Créativité/originalité

Capacité à s’adapter

Sens du résultat

Capacité à travailler en équipe, sur un projet impliquant de nombreuses parties prenantes

Capacité à organiser et planifier des taches multiples et complexes. Gestion du stress

Diplomatie, confidentialité, intégrité

Excellente maîtrise de l’anglais (écrit et oral)

Excellente maîtrise informatique générale et en particulier Word, Excel, Powerpoint, etc.

Pour Paris 2024, la diversité est une richesse. C’est pourquoi nous sommes notamment handi-accueillants.

Nos bureaux sont situés à la sortie du Métro Front Populaire (Metro 12) et accessibles par navettes dédiées depuis le RER (B et D) Stade de France et RER E Rosa Parks.

Pour postuler, rendez-vous ici