Offre Emploi : Attaché(e) de Communication – Fédération Française de Motocyclisme

OBJET :

Fondée le 3 mars 1913, la Fédération Française de Motocyclisme est délégataire du Ministère en charge des Sports afin de gérer et promouvoir l’activité motocycliste en France. Elle compte 18 Ligues Régionales, 1.200 clubs affiliés, 100.000 licenciés, 1.200 épreuves par an dans 9 disciplines.

Ses missions sont multiples : organiser le sport moto et quad, définir les règles de la pratique, gérer les filières du Haut Niveau, initier les jeunes, défendre et promouvoir les pratiques quotidiennes, développer le loisir moto, former l’encadrement, aider les clubs à organiser les activités motocyclistes.

La FFM est l’interlocutrice de l’État et des Collectivités Territoriales en matière de motocyclisme.

Membre de la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme), de la FIM Europe et du CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), la FFM joue un rôle actif dans les plus hautes instances internationales.

Afin de contribuer aux missions du service communication & marketing, la FFM recherche une personne (H/F) motivée pour intégrer ses équipes.

MISSIONS:

Sous la responsabilité du Directeur du service communication et marketing, vos missions seront les suivantes :

• Mise en œuvre opérationnelle du plan et des actions de communication interne et externe ;

• Gestion opérationnelle d’événements : conférences de presse, salons, épreuves internationales se déroulant en France, cycles d’épreuves nationaux, journées découverte de la moto… ;

• Animation du réseau licencié ;

• Animation du réseau fédéral ;

• Rédaction de communiqués de presse, éditos et articles.

PROFIL RECHERCHÉ :

• De formation supérieure, vous vous appuyez sur une expérience réussie à un poste similaire, idéalement dans le secteur du sport, vous permettant de disposer de compétences complètes en communication ;

• Vous êtes idéalement acculturé au sport motocycliste et démontrez une compréhension de l’environnement fédéral, institutionnel et associatif ;

• Vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles et maitrisez les techniques / canaux de communication ;

• Vous avez une connaissance de l’univers des médias et de la gestion des relations avec la presse ;

• Vous avez une bonne connaissance de la suite Adobe (prioritairement Photoshop et InDesign) et maîtriser les outils bureautiques de la suite Office (Word, Excell, Powerpoint) ;

• Vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux et savez administrer un site internet propulsé par WordPress et/ou Drupal ;

• Vous maîtrisez l’ensemble des étapes de la chaîne graphique.

QUALITÉS RECHERCHÉES:

• Forte capacité d’adaptation et agilité ;

• Créatif et proactif ;

• Organisation, rigueur et conscience professionnelle ;

• Bienveillance, esprit d’équipe et aisance relationnelle.

CONDITIONS:

• Poste basé à Paris (11ème arrondissement), à pourvoir immédiatement ;

• CDI, 39 heures (Convention Nationale du Sport), niveau de rémunération selon expérience et qualification professionnelle ;

• Déplacements les week-ends sur des manifestations sportives (environ 10 par an).

CANDIDATURE :

CV, lettre de motivation et prétentions salariales à adresser par e-mail à Monsieur D’INTRONE Benjamin, Directeur du service communication & marketing : bdintrone@ffmoto.com ou par courrier :

Fédération Française de Motocyclisme

A l’attention de Monsieur D’INTRONE

74 avenue Parmentier

75011 Paris