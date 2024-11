Offre Emploi : Social Media Manager – Midi Olympique / Rugbyrama

Le Groupe Dépêche Du Midi, acteur majeur de l’information et de la communication en région Occitanie et sur le plan national, regroupe des marques média renommées comme La Dépêche du Midi, Midi Libre, L’Indépendant, Centre Presse, La Nouvelle République des Pyrénées, Le Petit Bleu, Midi Olympique, Rugbyrama, et viàOccitanie, chaîne de TV régionale. Nos activités s’étendent de l’événementiel à la communication et la publicité, avec des filiales dédiées telles que Dépêche Events, evelyne, et notre agence de presse La Dépêche News.

Nous recrutons aujourd’hui :

Social Media Manager – Midi Olympique / Rugbyrama (F/H)

Poste en CDI basé à Toulouse, à pourvoir en Janvier

Vous intégrerez une équipe dédiée à la gestion des réseaux sociaux pour les marques spécialisées dans le rugby. Votre mission principale sera de développer l’engagement et la notoriété de Rugbyrama et Midi Olympique sur les plateformes sociales.

Vos futures missions/responsabilités :

● Création et publication de contenus : Piloter la création et la diffusion des contenus éditoriaux et de brand content sur des plateformes sociales clés (Instagram, TikTok, Facebook, X, Twitch, YouTube) pour devenir la référence rugby sur les réseaux.

● Animation des comptes sociaux : Animer les comptes de Rugbyrama/Midi Olympique pour développer le nombre d’abonnés et l’engagement, en veillant à la modération et aux réponses aux messages tout en limitant les contenus pirates.

● Analyse des performances : Suivre les données de chaque plateforme pour optimiser la stratégie de publication, avec une attention particulière aux collaborations commerciales.

● Suivi du Brand Content : Gérer les campagnes publicitaires (amplification via Ads Manager, analyse des KPI, optimisation) et piloter des campagnes d’influence en lien avec des agences et créateurs.

● Veille et innovation : Assurer une veille des tendances et proposer des contenus créatifs pour rester innovant dans notre approche.

Profil recherché :

Compétences techniques :

● Excellente maîtrise des réseaux sociaux et connaissance des algorithmes.

● Maîtrise des outils de création visuelle et de montage (suite Adobe, Canva, Capcut).

● Capacité d’analyse des performances de contenus et optimisation des campagnes (Ads Manager).

Qualifications et expériences :

● 3 ans d’expérience dans une fonction similaire.

● Curiosité, créativité et autonomie dans l’organisation du travail.

● Excellentes compétences rédactionnelles et orthographe irréprochable.

● Une appétence pour le sport, en particulier le rugby, serait un plus.

Nos petits plus :

● � Restaurant d’entreprise

● ️ Salle de sport

● � Comité Social Économique avantageux

● ️ 12 jours de RTT annuels

● � Possibilité de télétravail 1 jour par semaine

● � Accès à une plateforme de covoiturage

● ️ Engagement dans une démarche RSE reconnue

Quelles seront les prochaines étapes ?

● Entretien de découverte avec Manon, chargée de mission RH et Maxime notre Chef de Projet Vidéo / Social Media

● Rencontre avec notre directeur délégué de Midi Olympique

Notre processus de recrutement se veut agile et peut évoluer en fonction des besoins.

Rémunération : Selon profil et expérience.

Vous êtes passionné(e), enthousiaste et aimez le travail en équipe ? Rejoignez-nous et participez activement à la croissance de nos marques spécialisées !

La diversité est une chance : Nous nous engageons à examiner toutes les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

Pour postuler : Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@ladepeche.fr