Offre de Stage : Sales Assistant – SPORTFIVE

Stage – Sales Assistant F/H

Rejoignez l’agence de marketing sportif la plus attrayante en 2024 : SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif, nous créons de la valeur pour les marques, les ayants-droits, les médias et les fans grâce à des partenariats innovants, durables et sur-mesure. Grâce à notre réseau mondial et à notre expertise locale reconnue, nous accompagnons la croissance à long terme pour tous, nous positionnant ainsi comme le partenaire le plus novateur dans notre domaine.

En France, nous collaborons avec des clubs prestigieux tels que l’Olympique Lyonnais, le LOSC, le RC Lens, l’ASSE et l’AJ Auxerre. Nous accompagnons également d’autres acteurs majeurs dans le sport comme le Stade Français Paris et la Fédération française de handball. Notre domaine d’expertises nous permet aussi d’intervenir sur des sujets esport tels que la League of Legends European Championship.

Nos 1 200 experts, répartis dans 15 pays, positionnent SPORTFIVE comme un leader incontournable du marketing sportif mondial.

En 2024, pour la deuxième année consécutive, SPORTFIVE est élue « Agence marketing la plus attractive » par IWorkinSportS et se classe également en 5ème position dans la catégorie « Employeur le plus attractif » dans l’industrie du sport.

Pour en savoir plus, consultez notre site officiel SPORTFIVE

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Instagram, X et LinkedIn

Votre Prochain Challenge Professionnel

Au sein de nos équipes à Créteil, nous recherchons en stage notre Sales Assistant F/H qui sera rattaché.e au Directeur Sponsorship. Votre arrivée est souhaitée dès que possible.

Votre challenge sera le suivant :

Support à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de prospection commerciale

Identification et prise de contact avec les décideurs

Participation à la prospection téléphonique pour commercialiser les produits et services de l’agence

Présentation de l’ensemble de l’offre de l’agence et identification des besoins clients

Assistance pour l’élaboration des propositions en collaboration avec différents services de l’agence et notamment la Direction Marketing.

Présentation/vente de l’offre, participation aux négociation et finalisation contractuelle

Support dans la gestion de la relation client

Le Talent Que Nous Recherchons

De formation Bac +4/5 de type ESC ou équivalent universitaire, vous avez un intérêt pour l’économie, la publicité et le sport d’un point de vue communication ainsi que pour les stratégies de communication des entreprises.

Une première expérience dans le domaine commercial est un plus.

Vous avez une forte sensibilité marketing et commerciale. Vous disposez d’une très bonne culture générale et sport business.

Vous êtes curieux.se des tendances économiques et des secteurs émergents.

Vous êtes reconnu.e pour votre dynamisme et votre esprit volontaire. Vous avez une capacité à prospecter et identifier des potentiels clients, à convaincre et influencer et vous avez un esprit d’analyse et de synthèse.

Pour ce poste, un anglais courant est indispensable. Il est en de même pour la maîtrise des outils de bureautique (PowerPoint, Excel, Word).

Nos Engagements et Ce Que Nous Vous Offrons

En rejoignant SPORTFIVE, vous bénéficierez d’un environnement de travail stimulant et bienveillant vous permettant de vous épanouir au quotidien :

Une liberté dans le choix du déjeuner : une carte restaurant offerte avec 10,50€ de titres par jour travaillé, et utilisable dans un quartier offrant un large choix en restauration rapide.

Des actions solidaires encouragées : Une journée par an offerte sur le temps de travail pour accompagner des associations.

Des actions en faveur de la mobilité douce : accès gratuit à un parking deux-roues.

Des moments d’échange entre salariés : de nombreux évènements organisés tout au long de l’année (afterwork, rencontres sportives, …).

Un CSE actif : divers avantages offerts tout au long de l’année (chèque cadeau, réduction pour les sorties culturelles …).

Chez SPORTFIVE, la diversité et l’inclusion sont au cœur de notre succès. Nous accueillons toutes les candidatures. Si vous voulez faire bouger les choses avec nous, postulez dès maintenant ! Ensemble, créons l’avenir du marketing sportif.

Reference

1897

