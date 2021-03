Offre Emploi (CDI) : Chef.fe de publicité – LAFOURMI

LAFOURMI est la 1ère agence de communication Sport indépendante du marché (55 collab.). Dédiée au développement des audiences et des revenus pour les détenteurs de droits sportifs, les organisateurs d’événements et les marques sponsors, elle accompagne ses clients (parmi lesquels PUMA, Betclic, Uber Eats, Crédit Agricole, Paris Saint-Germain, Fédération Française de Football, Fédération Française de Rugby, UNFP, …) sur leurs enjeux de branding, de storytelling, de fan engagement, d’influence, de CRM ou encore de ticketing.

Dans le cadre de son développement, LAFOURMI recherche un.e Chef.fe de publicité, pour rejoindre l’équipe commerciale en charge du compte client Puma.

Si tu as envie de bosser pour les plus beaux acteurs de l’industrie du Sport, de conjuguer passion et réflexion, c’est ici et maintenant que ça se passe !

Tes missions

Sous la responsabilité du directeur du pôle et d’un manager direct, tu assureras le conseil au quotidien et tu participeras à la mise en place opérationnelle des campagnes on/off line de communication.

Veille stratégique et analyse concurrentielle active des tendances sport / lifestyle / digital native

Assurer l’interface avec un client international

Suivi opérationnel des projets sous la supervision du chef de groupe (briefs créatifs, compte-rendu, gestion des plannings et des budgets, suivi de production et de post-production)

Coordination des services internes et externes de l’agence qui interviennent sur les plans techniques et créatifs dans l’élaboration des campagnes

Accompagnement d’un alternant

Faire preuve de proactivité et de prise d’initiative

Ton profil

Formation Master en communication ou publicité

2 ans minimum à un poste similaire en agence de communication/marketing/publicité/digitale ou chez l’annonceur au service marketing. Expérience chez un équipementier fortement appréciée

Bonne connaissance de la chaine de production (PPM, shoot…) et de post-production

Maîtrise parfaite de l’environnement social media, de ses codes et de ses innovations

Culture sport obligatoire: si tu aimes le foot, tu marques des points !

Esprit d’analyse, créativité, rigueur et sens de l’organisation & de l’anticipation

Curieux.se

Qualités d’expressions et relationnelles, capacité à travailler en équipe

Maîtrise de l’anglais oral et écrit obligatoire (client international)

Date de début : mi-juin

Type de contrat : CDI

Package : selon profil & expérience

Lieu : Boulogne-Billancourt

Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) à l’intention de : annejulie@lafourmi.biz