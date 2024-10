Offre de Stage : chargé.e de Relations Clubs – act for sport

act for sport recherche son / sa future stagiaire chargé.e de Relations Clubs !

Tu rêves de faire vibrer les clubs sportifs amateurs tout en profitant du doux climat marseillais ? Alors, cette offre est faite pour toi !

Chez act for sport, on ne fait pas que soutenir le sport amateur, on crée du lien. Si le sport te fait vibrer et que le relationnel c’est ton truc, lis bien la suite…

– Être le pilier entre act for sport et les clubs partenaires.

– Développer et fédérer un réseau de clubs sportifs dans toute la France

– Organiser des événements et accompagner nos projets qui donnent un vrai coup de pouce au sport amateur.

– Une équipe passionnée et à l’écoute.

– Des projets qui bougent.

– Un cadre de travail où on t’encourage à t’impliquer autant qu’un supporter marseillais en finale (autant te dire qu’on y met du cœur !).

Si tu es du genre à vouloir changer les choses et que tu as toujours rêvé de mêler sport, relationnel et dynamisme, alors on t’attend !

Lieu : Marseille, Vieux-Port

Durée : Stage de 6 mois

Pour postuler, tu peux nous joindre ton CV et un petit mail te présentant à l’adresse : @. ⚠️ Mets bien en objet de ton mail : é()

Dis-nous en plus sur toi, ce qui te motive à postuler et pourquoi tu dois absolument rejoindre la team. Sois créatif, fais-nous rire, innove… on adore ça !