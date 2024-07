Offre Stage ou alternance : Chargé.e de projets RSE – Tecnifibre

Chargé.e de projets RSE

Rejoignez Tecnifibre, venez travailler au sein de la Players’ Company !

Tecnifibre est une marque française à fort rayonnement international, intégrée au groupe MF Brands (Lacoste, Aigle, Gant, The Kooples).

Nous accompagnons depuis plus de 40 ans toutes les catégories de joueuses et joueurs de tennis, squash et padel dans leur pratique sportive, en étant convaincus qu’un équipement adapté aux besoins uniques de chacun.e est vecteur de performance.

Nous sommes partenaires des plus grands événements du circuit professionnel de de tennis, ainsi que de Top Players en tennis, tel.les que Iga Swiatek (n°1 mondiale) et Daniil Medvedev (n°4 mondial) ou en squash comme les deux légendes Nour el Sherbini (n°1 mondiale) et Mohamed el Shorbagy (n°8 mondial).

Nous avons développé un savoir-faire et une expertise qui nous permettent de créer des produits de haute performance avec un design élégant, dans le but d’aider tous.tes nos joueuses et joueurs à libérer leur plein potentiel !

Nous sommes conscients des enjeux sociétaux actuels et déterminés à contribuer aux changements nécessaires. Le chemin parcouru en moins de deux ans, depuis la création d’un poste RSE, nous donne confiance dans notre capacité à être à la hauteur des attentes.

En rejoignant Tecnifibre, vous intégrez la « startup » des sports de raquette – grâce à son agilité, l’état d’esprit de ses employé.es et ses méthodes de travail – et vous vous lancez dans une aventure professionnelle passionnante à forte dimension humaine.

Prêt à libérer votre potentiel ?

Vos missions principales seront les suivantes :

• Aider au déploiement de la stratégie de réduction de nos émissions de GES ;

• Évaluer la réalisation des objectifs de la feuille de route RSE en suivant les indicateurs clés définis ;

• Aider à répondre aux obligations légales sociales et environnementales qui incombent à l’entreprise et au groupe ;

• Aider à élaborer les supports nécessaires au bon déploiement de la stratégie RSE ;

• Effectuer un travail de veille sur la législation, les tendances et opportunités du secteur.

Les missions peuvent évoluer en fonction de votre profil !

Conditions pratiques :

Encadrement : En tant que chargé·e de projets RSE, vous serez rattaché·e à la responsable RSE.

Profil : stage / alternance Bac +4,5 à partir de septembre 2024.

Localisation : Feucherolles (78).

Rémunération : minimum légal.

Qualités souhaitées :

• Sensibilité accrue aux enjeux sociétaux actuels ;

• Bonne maitrise d’Excel ;

• Qualités organisationnelles ;

• Anglais courant.

Informations complémentaires :

• Tickets restaurants ;

• Accès aux terrains de tennis le midi.

Rejoindre l’équipe Tecnifibre, c’est intégrer une entreprise dynamique à dimension humaine qui permet à chaque collaborateur de développer tout son potentiel.

Au-delà des compétences, nous recherchons des personnalités capables d’incarner nos valeurs, nos ambitions, notre passion pour le sport ainsi que notre engagement sociétal !

Si vous vous reconnaissez, alors vous êtes prêt à rejoindre la Players’ Company ! Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à ladler@tecnifibre.com.