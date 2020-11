Offre Emploi : Chargé(e) de Projet Technique – CORSICA RAID

MBP ADVENTURE – CORSICA RAID

L’association MBP Adventure, créée en 1993 est basée en Corse.

Dans un cadre insulaire magique, elle organise depuis 25 ans la doyenne des courses aventures non-motorisées dans le monde, le Corsica Raid Aventure (www.corsicaraid.com), dont la préparation prend une année entière.

Le Corsica Raid Aventure demeure le 1° grand Raid Aventure en Europe et il est l’épreuve phare du circuit mondial de l’Outdoor Race World Tour !

CHARGE(E) DE PROJET TECHNIQUE – MISSIONS

Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Projet Technique afin de contribuer à l’élaboration de nos raids multisports. Rigueur, sens des relations et réactivité aiguës au programme ! Bonheur et épanouissement d’être l’organisateur d’un évènement international de grande envergure et de forte amplitude également, au côté d’une soixantaine d’organisateurs passionnées ! Le poste requiert avant tout d’aimer la polyvalence des tâches et des missions.

En lien constant avec les Responsables du Comité d’Organisation, le chargé de projet technique a pour mission :

– Conception technique

– La mise à jour des supports de participation

– Conception des outils de course

– Gestion des relations participants

– Conception des outils organisation

– Gestion organisateurs

– Gestion autorisations et assurances

– Conception et mise en place logistique et promotionnelle

– Gestion relations sportives

– Coordinations

MAÎTRISE DES COMPÉTENCES INDISPENSABLES EN :

– Sports-nature Trail, VTT, Kayak, Cordes, Canyoning, Nage, … etc.

– Raids multisports.

– Création d’itinéraires, de parcours, d’ateliers.

– Process d’organisations de courses.

– Cadres réglementaires d’autorisations de manifestations sportives et culturelles.

– Cadres réglementaires environnementaux.

– Réalisation d’études d’impacts environnementaux.

– Pack-office, en particulier Word, Excel, Powerpoint.

– Plateformes et application cartographiques : geoportail, openrunner, sitytrail, google earth.

– Photoshop et similaires sur des basiques (calques, écriture, formes,),

– Acrobat Pro et similaires,

– Recherche internet sur des thématiques et des produits très différents.

– Réseaux sociaux.

– Anglais.

– Permis et véhicule personnel indispensable

Localisation du poste : Rive Sud du Golfe d’Ajaccio.

Poste à pourvoir dès immédiatement.

Salaire selon compétences.

Contrat en CDD, évolutif en CDI.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à orga@corsicaraid.com