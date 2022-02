Offre Emploi : Directeur de clientèle – Octagon

Nous sommes ravis de rechercher un ou une Account Director / Directeur de clientèle pour travailler sur l’un des plus grands événements sportifs au monde, la Coupe du Monde de Rugby, pour l’un de nos principaux clients. Ce poste est idéal pour vous si vous avez des compétences exceptionnelles en gestion de projet, si vous avez un bon esprit d’équipe et si vous souhaitez travailler avec une équipe et des clients internationaux.

Une passion pour le sport, et en partie le rugby, n’est pas un prérequis mais cela peut être une excellente occasion pour vous de combiner vos intérêts personnels et vos passions à votre travail.

Vos missions

– Gestion quotidienne de l’un des plus anciens clients de l’agence

– Liaison entre l’équipe locale et internationale

– Collaboration entre notre agence et les équipes marketing du client pour développer des

campagnes promotionnelles

– Gestion des assets liés aux contrats de sponsoring

– Préparation des briefs créatifs et des reportings

– Gestion des fournisseurs et autres parties prenantes

– Collaboration avec les équipes internes créatives et de production pour donner vie aux idées et

concepts.

– Développement d’activations et opérations promotionnelles

– Accompagnement et développement des juniors dont vous pourriez avoir la responsabilité.

Profil recherché :

Vous avez déjà 6/7 ans d’expérience sur le même type de poste, idéalement en agence et sur de grands évènements sportifs.

Vous êtes autonome, rigoureux, extrêmement bien organisé et force de proposition.

Vous avez un excellent niveau d’anglais, vous maitrisez la suite Microsoft Office et travailler sous pression ne vous dérange pas.

Vous êtes capable de travailler à distance, avec des personnes de différents pays et continents.

Quelques avantages à travailler chez Octagon

Politique de télétravail très flexible

8 à 10 jours de RTT par an

Carte tickets restaurants de 8€/jour

Prise en charge de 50% du titre de transport (Pass Navigo et/ou abonnement vélib)

Chez Octagon, nous croyons en la force de la diversité et la richesse qu’elle peut apporter. Pour nos équipes, nous avons la conviction que c’est la pluralité des talents qui les composent qui rend notre organisation plus efficace et plus humaine. N’attendez plus, rejoignez-nous !

