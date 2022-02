Offre de Stage : Assistant Responsable Sportif – FootGolf France

Description du poste :

L’AFFG recherche son futur Assistant Responsable Sportif (F/H) pour un stage à temps plein d’une durée de 6 mois minimum.

Prise de poste : Dès que possible

Sous la responsabilité du Directeur Sportif et du Président de l’Association, vous serez un référent direct de notre pôle sportif, en charge de promouvoir le FootGolf, l’AFFG et ses événements.

Très impliqué(e), vous ferez partie intégrante de l’équipe et aurez des responsabilités importantes.

Vous assisterez aux réunions internes du pôle et pourrez pleinement vous épanouir au cœur d’un projet d’envergure, en perpétuelle évolution. Des déplacements en France, notamment le week-end, sont à prévoir.

Principales missions : (liste non-exhaustive)

– Participer au développement du FootGolf en France

– Participation active au remplissage des événements de l’Association (démarches auprès des

membres, des VIP, des clubs de FootGolf, des clubs de loisirs, des prospects, etc.)

– Participation active au développement du nombre de licenciés de l’Association

– Gestion de la communication autour de l’Association à destination des membres (réseaux sociaux,

rubriques du site internet et de l’application mobile)

– Gestion et développement des outils digitaux (système de scoring, application mobile, réservation

en ligne, etc.)

– Suivi opérationnel

– Reporting auprès de la direction

– Recommandations marketing

– Support opérationnel lors des événements ayant lieu le weekend (Région Parisienne et Province)

Profil :

– Bac +4 minimum, avec une spécialisation digitale.

– Maîtrise obligatoire des réseaux sociaux

– Maîtrise de l’anglais et du pack Office

– Sensible à l’univers du sport, vous pratiquez ou avez déjà pratiqué une activité sportive régulière ; la

connaissance du milieu du football et/ou le golf serait un plus.

– Rédaction et oral irréprochable

– Disponible, motivé(e), autonome, pro-actif/ve, prise d’initiative, goût du travail en équipe

– Réelle aisance orale et relationnelle

Durée du contrat : 6 mois minimum

Type d’emploi : Temps plein, Stage

Salaire : à partir de 600,00€ par mois

Contact :

Merci de partager vos lettres de motivation et CV à l’attention de Me ORHAN Yann : contact@affg.fr