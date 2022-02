Offre emploi (CDI) : Représentant Commercial Zone Grand-Est France – Tecnifibre

TECNIFIBRE, marque internationale du groupe LACOSTE, recrute aujourd’hui dans le cadre de son développement rapide en France, un attaché commercial zone GRAND-EST.

Passionnés de sport et de business, nous sommes fiers de nos produits et heureux de les voir sur les plus grands courts du monde, avec un socle de valeurs et de missions précis : Nous sommes une marque de joueurs, nous testons les produits que nous développons, nous utilisons les produits que nous vendons.

Nous nous développons rapidement en France et à l’international dans les domaines du Tennis, du Squash et du Padel.

Vous êtes prêt à intégrer notre équipe, en proposant une forte mobilité géographique :

Contrat : CDI & voiture de fonction

Sous l’autorité du Directeur Commercial France, vous aurez pour missions de :

– Développer le chiffre d’affaires de la marque auprès des différents réseaux de distribution

– Conseiller et former les responsables de magasins/chefs de rayons sur les produits

– Développer la présence de la marque auprès du réseau fédéral

– Animer et développer une communauté d’influenceurs tennis, squash, et padel

– Rentabiliser les accords de partenariats négociés avec les partenaires

– Gérer au quotidien le travail administratif (demandes des magasins et des clubs, gestion des contrats, reportings hebdomadaires, etc…)

– Faire remonter les infos du terrain vers les équipes produits, marketing, et communication

Profil :

Vous êtes capable de démontrer votre capacité de transformation business et vous avez une expérience réussie dans la fonction commerciale.

Vous aimez le sport et plus particulièrement le Tennis dont vous connaissez parfaitement les codes et le fonctionnement.

Votre facilité de contact vous permet de créer rapidement de la confiance et de l’écoute auprès de vos interlocuteurs.

Vous êtes quelqu’un d’organisé, précis et très à l’aise sur le terrain.

Votre dynamisme vous pousse à relever des challenges.

– Diplômé d’une formation bac + 3 minimum

– Maîtrise des outils informatiques, du pack office, et des réseaux sociaux

– Bon relationnel et goût pour le travail en équipe

– Structuré et organisé

Rejoignez-nous !

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : vlegros@tecnifibre.com