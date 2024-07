Offre Emploi : Directeur Opérationnel (H/F) – Nantes Basket Hermine

Afin de poursuivre l’évolution du club et de son organisation, le NBH recherche son Directeur Opérationnel (H/F)

Réf. : NBHDOP

Le Nantes Basket Hermine est le club référent du basket professionnel masculin à Nantes, ville de la première région française de basket. L’équipe évolue actuellement en Pro B au sein de la LNB (ligue professionnelle de basket), deuxième niveau le plus élevé de France. En 2020, le NBH a obtenu son premier titre national en remportant la Leaders Cup de Pro B.

Nous agissons dans un environnement passionnant : compétition sportive de très haut niveau, partenariat avec les collectivités et entreprises, gestion d’une équipe de joueurs professionnels internationaux. Notre équipe administrative de 5 salariés bénéficie d’un superbe espace de travail, la salle Métropolitaine de la Trocardière à Rezé (4500 personnes).

Afin de poursuivre l’évolution de notre club et de son organisation, nous recherchons notre Directeur Opérationnel (H/F)

En lien direct avec le Président du Nantes Basket Hermine, vous pilotez les aspects non sportifs du club dans leur évolution pour garantir une structuration et une organisation au service de notre performance globale. Ce poste comporte des composantes comptables, financières, juridiques, organisationnelles.

Pour cela, vous êtes en charge de planifier, évaluer et optimiser les moyens techniques, organisationnels et humains. A ce titre, vous managez l’équipe administrative, commerciale et communication

A ce titre, vous justifiez d’une formation supérieure en gestion d’entreprise, management ou commerce, vous disposez d’une expérience significative de gestion de centre de profit. Vous êtes idéalement habitué au fonctionnement d’un club sportif professionnel de haut niveau.

Pour ce poste, nous recherchons des candidats disposant d’une posture de leader, capables de projeter une vision et de l’atteindre au mieux grâce à un management performant, une organisation efficace, d’excellentes capacités relationnelles et une disponibilité réelle et un véritable engagement dans la réalisation du club.

Localisation du poste : Rezé (44) / La Trocardière – Poste en CDI. Rémunération fixe + variable motivante, véhicule de fonction.

Pour ce poste, merci d’adresser votre dossier de candidature en précisant la référence NBHDOP en objet de votre e-mail adressé à secretariat@nantes-basket.com.