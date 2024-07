Après le FC Rocquancourt, la nouvelle agence « Carré Croix » signe la campagne des nouveaux maillots 2024-2025 Kappa du SM Caen

Il y a quelques jours, le Stade Malherbe Caen a dévoilé ses nouveaux maillots 2024-2025 conçus par Kappa.

Pour le reveal des nouvelles tuniques, le club de Ligue 2 BKT et son équipementier ont soigné la présentation en réalisant un shooting photos qui respire la Normandie et l’authenticité. Une campagne qui vous rappellera certainement celle du club amateur du FC Rocquancourt qui avait fait beaucoup de bruit en septembre 2023.

Et c’est tout à faire normal puisque le shooting photos des nouveaux maillots du SM Caen a été réalisé par l’équipe qui a signé celle du FC Rocquancourt.

« Depuis Rocquancourt, nous avons crée une structure qui s’appelle Carré Croix avec Simon Morcel et Théo Hamel » nous précise Axel Chauvierre, Directeur Artistique chez Carré Croix. « Notre plaisir à créer ensemble nous a amené à un projet plus durable. Nous avons donc monté une agence créative spécialisée dans la mode et le sport concernant des contenus vidéos et photos ».

« On a eu beaucoup de retours positifs de supporters qui ont compris le message qu’on voulait faire passer et c’est bien le plus important. »

Outre la direction artistique des shooting des deux maillots, Carré Croix a également réalisé le storytelling. « Le maillot domicile étant assez révolutionnaire en formes de vagues, nous l’avons baptisé « Nouvelle Vague » en rapport aux vagues de la mer dans notre région mais aussi à la transmission et le mouvement des supporters vers le Stade Michel d’Ornano. Nous avons shooté 7 profils dans leurs environnements qui ont un intérêt de près ou de loin avec le club » ajoute Axel Chauvierre.

« Je suis abonné à Malherbe depuis des années et j’ai mis mon âme de supporter dans ce shooting »

« Je suis abonné à Malherbe depuis des années et j’ai mis mon âme de supporter dans ce shooting. C’est un peu un rêve qui devient réalité, c’est pour ça que j’ai voulu honorer ces supporters qui viennent au stade malgré les résultats pas toujours flamboyants, ils restent fidèles à leur club, à leur ville. je crois que la fidélité c’est un trait de caractère typiquement normand » nous détaille Axel Chauvierre. « Montrer l’attachement des gens, tout aussi différents soient-ils, c’est ce qui m’a inspiré sur ce shooting. Leur donner la parole en les valorisant par un shooting. On a eu beaucoup de retours positifs de supporters qui ont compris le message qu’on voulait faire passer et c’est bien le plus important. Être compris par sa communauté. »

Avant de savoir si cette campagne aura un impact positif sur les ventes de maillots, cette dernière ravira évidemment les sponsors visibles sur les jerseys, à commencer par Starwash qui a prolongé en tant que Partenaire Majeur du Stade Malherbe Caen pour la saison 2024-2025. Les autres partenaires visibles sur le maillot domicile sont Künkel, Thalazur, Carrefour Ouistreham, Guilloux, Nii Imprimerie. Une campagne qui permet également au club normand de travailler un peu plus son image de marque.

Le maillot extérieur s’inscrit lui dans la continuité en reprenant la marinière, « chère au cœur et à la culture malherbiste ». Un clin d’oeil au partenaire Saint-James.

