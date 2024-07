Droits TV : DAZN et beIN SPORTS nouveaux diffuseurs de la Ligue 1 McDonald’s mais pour combien de temps et à quel prix ?

Ce dimanche 14 juillet, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a validé les offres de DAZN et beIN SPORTS comme nouveaux diffuseurs de la Ligue 1 McDonald’s à partir de 2024-2025.

Comme le rapportent L’Equipe et RMC, les deux diffuseurs devraient débourser un total de 500 millions d’euros en moyenne environ par saison.

Dans le détail, DAZN débourserait 400 millions d’euros pour 8 matchs, dont le TOP 10 des affiches de la saison ainsi que le quasi-direct jusque là détenue par Free. De son côté, beIN SPORTS récupèrerait 1 match par journée pour 100M€, « la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux, hors top 10 » précise L’Equipe.

🚨📺⚽️ INFO @lequipe #DroitsTV Les clubs de Ligue 1 veulent négocier une clause de sortie au bout de deux ans dans le cas d’un engagement avec le ticket DAZN-beIN Sports. Des discussions sont en cours… https://t.co/CfO1gEgUk0 — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) July 14, 2024

Reste à savoir quelle sera précisément la durée du contrat. Si le nouveau cycle s’étend sur 5 saisons (2024-2029), « la LFP va maintenant tenter d’obtenir des clauses de sortie au bout de deux ou trois ans de ce contrat qui court jusqu’en 2029. beIN SPORTS est d’accord avec ce principe. Reste maintenant à convaincre DAZN d’ouvrir cette possibilité » précise lequipe.fr

Pour rappel, en octobre 2023, la LFP annonçait l’échec de la vente des droits TV de la Ligue 1 et de la mise aux enchères des 5 lots définis. Le prix minimum demandé était de 825 millions d’euros par saison.

« Le TOP 14 est de loin le premier championnat du monde. Ce n’est pas le cas de la Ligue 1 de football qui a plus de concurrents avec la Première League, la Bundesliga, LaLiga, la Série A…. être un championnat majeur ça passe aussi par des droits télévisés qui sont bien valorisés » nous précisait il y a quelques semaines Philippe Février, CEO de Veltys et chercheur en économie industrielle qui a accompagné la Ligue Nationale de Rugby dans son récent appel d’offres.

Précisons que la LFP espère également empocher 160 millions d’euros avec les droits à l’international. Le bilan financier de cette négociation des droits TV est évidemment loin des attentes et des espérances des présidents des clubs de Ligue 1 et des dirigeants de la LFP. En ajoutant le 13% détenu par CVC dans la filiale commerciale ou encore la taxe Buffet, le gâteau que se partageront les clubs ne sera pas très copieux… Si ils souhaitent maintenir leur train de vie, certains clubs devront donc redoubler d’efforts pour générer un maximum de revenus hors droits TV, notamment billetterie, sponsoring et merchandising.

Après des mois d’attente, la LFP a enfin attribué les droits de la L1. Le duo DAZN-beIN Sports va se partager les rencontres pour un total de 500 millions d’euros par an. Un montant modeste qui clôt une véritable tragi-comédie. https://t.co/NMtF7DSqyy pic.twitter.com/EOQv5SKkKD — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2024

Si beiN SPORTS est installé depuis 2012 en France et bénéficie d’un contrat de distribution exclusif avec CANAL+ avec une présence dans le pack sport (sinon 15€ par mois sans engagement), l’accessibilité de DAZN risque de poser problème. Car avec ce nouveau droit premium, le tarif de l’abonnement va évidemment « exploser ». Pour le moment, et avec la diffusion de la Betclic Elite à venir, le prix de DAZN est à 9,99€ par mois sur 12 mois ou 14,99€ par mois sans engagement.

Pour RMC Sport, avec 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s, DAZN pourrait proposer un abonnement variant de 30€ à 40€ par mois. L’accessibilité de DAZN, notamment via les offres CANAL+, sera également une des clés de la réussite de l’équation. Si la chaine était inclue dans le pack SPORT ces derniers mois, elle a été retirée du catalogue ces derniers jours. Il y a quelques jours, le président de la Ligue Nationale de Basket qui vient de signer avec DAZN nous confiait attendre de voir si le catalogue de l’acteur du streaming sportif allait s’étoffer dans les jours à venir… c’est chose faite avec la Ligue 1.

Pour l’écosystème de la Ligue 1, la visibilité des matchs sera évidemment un sujet important, on pense notamment au nouveau partenaire-titre McDonald’s ainsi qu’aux sponsors de la Ligue 1 et de ses clubs.

💣🚨« Donc vous avez agi contre la Ligue, contre les clubs, contre nous. Moi j’en ai marre, ça suffit. Vous mettez tous les clubs dans une telle situation… C’est inacceptable. J’ai essayé de rester calme, j’ai essayé d’aider, de me battre. » @RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 14, 2024

(liens partenaires)

A lire aussi