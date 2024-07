Des casiers de matériels sportifs en libre-service avec Equip Sport, société co-fondée par Didier Drogba

Pour améliorer l’accessibilité du sport et favoriser une activité physique, la société suisse Equip Sport propose depuis 2021 une solution connectée qui met à disposition du matériel là où les pratiquants en ont besoin.

Créée par le groupe Nidecker, Equip Sport compte un certain Didier Drogba comme co-fondateur. L’ancien joueur de football était notamment présent à Paris la semaine dernière pour officialiser la signature d’un partenariat avec la Ville de Paris.

Dans le détail, Equip Sport a installé 53 stations sur 26 terrains d’éducation physique et 13 sites de festivités de la ville. Dans les casiers connectés, il sera possible de récupérer des ballons de basket et de football fournis par Decathlon.

« Les stations parisienne sont en accès libre et gratuit » nous précise Bastien Renard, CEO d’Equip Sport.

« Le coût d’une borne Equip Sport est d’environ 4 500 euros tout compris. Ce tarif inclut la station, le matériel, l’abonnement digital ainsi que la maintenance du matériel. Cependant, ce coût peut être réduit si les partenaires prennent en charge la maintenance » ajoute Bastien Renard.

« Decathlon Suisse et France sont nos partenaires et financent actuellement les 60 stations parisiennes ainsi que le matériel. Leur soutien est crucial pour le déploiement et le fonctionnement des stations. La ville de Paris met à disposition les emplacements pour les stations. Equip Sport et Decathlon financent intégralement les stations et la maintenance, ce qui permet à la ville de bénéficier de ces équipements sans coût direct. »

Outre Paris depuis cet été, Equip Sport a déjà installé plus de 250 stations dans 50 villes (8 pays). La société revendique un total de plus de 30 000 utilisateurs, dont 30 % de femmes. « Nous prévoyons un développement significatif dans les grandes villes d’Europe et des États-Unis, en visant principalement les collectivités pour l’installation de nos stations. » ajoute Bastien Renard.

Des casiers de matériels en libre-service qui se déclinent pour de nombreux sports comme le football, le basketball, le padel, pétanque, fitness, paddle,… En fonction des partenariats, le matériel est ainsi proposé gratuitement ou en location.

