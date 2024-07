adidas VS Nike, le match de la communication après les victoires de l’Espagne (Euro 2024) et de l’Argentine (Copa America 2024)

Hier, l’Espagne et l’Argentine ont remporté respectivement l’Euro 2024 et la Copa America 2024. Deux sélections nationales équipées par adidas.

Pour célébrer ces 2 titres continentaux, la marque aux trois bandes a évidemment déployé de nombreux messages promotionnels sur les réseaux sociaux. Certains ambassadeurs adidas ont également été mis en avant comme Leo Messi et Lamine Yamal, « The GOAT and the Kid ».

En face, Nike qui équipait l’équipe d’Angleterre, a également communiqué avec des messages spécifiques autour de ses principaux ambassadeurs espagnols, anglais et argentins.

Même si Nike n’a pas soulevé le trophée de l’Euro 2024 avec l’Angleterre, l’équipementier américain a célébré le titre de la Roja en mettant Nico Williams, le premier buteur de la finale.

Rodri, désigné meilleur joueur de l’Euro 2024 a également été mis en avant par Nike sur son compte Instagram dédié au football et suivi par 46 million de followers.

De l’autre côté de l’Atlantique, Nike a célébré le titre de l’Argentine en communicant autour de son ambassadeur Lautaro Matinez, unique buteur de la finale de la Copa America 2024.

Troisième équipementier sportif en termes de chiffre d’affaires derrière Nike et adidas, Puma a également mis en avant Marc Cucurella et Dani Carvajal pour célébrer le titre de l’Espagne.