Offre Emploi : E-Commerce Manager – Tecnifibre

TECNIFIBRE, membre du Groupe LACOSTE, est spécialisée dans la fabrication et la distribution d’articles de sports de raquettes. TECNIFIBRE recherche un(e) e-commerce manager pour un poste en CDI.

Sous la responsabilité du Sales Administration Manager et du E-Business Manager, vos principales missions seront les suivantes :

Management du site B2B/B2C :

1. Management :

► Assurer le bon fonctionnement du site B2B/B2C et la plateforme TecniVip

► Mise à jour et suivi de l’offre produits

► Mise à jour et suivi des offres commerciales

► Faire du site un outil de communication pour la marque (ajout des vidéos/ photos, etc)

► Suivre la TMA avec le prestataire informatique tiers (remonter les bugs et suggérer les développements pour les régler)

► Développer l’utilisation du site BtoB pour répondre aux besoins de l’ADV/Forces de ventes.

2. Suivi des performances :

► Mise en place et suivi de KPI pour une analyse pertinente des performances du site.

► Mise en place et suivi de plans d’actions.

CRM / Acquisition de trafic / Web marketing :

► Mise en place d’une stratégie CRM

► Gérer la base clients (B2B, coaches, joueurs, influenceurs) pour construire une forte communauté de partenaires.

► Création et diffusion de la communication à ces partenaires (newsletters, etc…)

► Support dans la gestion des campagnes SEA et des développements SEO.

Gestion des marketplaces :

► Suivi de business sur les plateformes digitales

► Mise en place et suivi de l’activité de la marque sur les éventuelles market places sélectionnées

► Mise en place de Ventes Privées au sein du Groupe

Profil recherché :

► De formation bac +5 de type école de commerce (spécialité marketing digital ou e-commerce)

► Pratique courante de l’anglais et d’une deuxième langue

► Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (pack Office Microsoft, Excel, Outlook et PowerPoint)

► Maîtrise d’un CMS (Magento, Salesforce Commerce Cloud, etc…)

► Maîtrise d’un outil de campagne e-mailing (Sendinblue, Mailchimp, etc..)

► Maîtrise de Google Analytics

► Des connaissances en SEO serait un plus

► Rigoureux.se, grosse appétence pour le travail en équipe, passionné.e de sports de raquettes

Détails de l’offre :

► Lieu de l’emploi : Feucherolles (78)

► Contrat : CDI

► Véhicule obligatoire car aucun transport en commun à proximité de nos locaux

Comment candidater ?

Envoyer CV + Lettre de Motivation à Manuelle Felloni : mfelloni@tecnifibre.com