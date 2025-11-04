Offre Emploi : Business Developer (H/F) – FC Versailles

Poste basé à Versailles / Bougival / Camp des Loges
Type de contrat : CDI
Niveau d’expérience requis : 3 ans minimum + Expérience en chasse indispensable dans un environnement en forte croissance.
Prise de poste : Dès que possible
Rémunération : 36K bruts + variable à définir
Le contexte
Dans le cadre de l’accélération de notre développement commercial local, le FC Versailles renforce son équipe commerciale en recrutant son/sa futur.e Business Developer pour travailler en étroite collaboration avec notre responsable commercial du club : Kentin.
Un poste taillé pour un(e) compétiteur(trice) dans l’âme, prêt(e) à s’investir à 100 % dans un projet ambitieux, structurant et très exposé sur le territoire.
Tes missions
Développement commercial local
- Chasse et prospection active de nouveaux partenaires privés (TPE, PME, ETI, etc.) ;
- Qualification, prise de rendez-vous, rendez-vous terrain et pitch du projet FC Versailles ;
- Suivi complet du process commercial, jusqu’à la signature (accompagnement au closing assuré) ;
Gestion & activation du réseau partenaires
- Suivi des comptes partenaires, fidélisation, réactivation ;
- Participation active à l’animation du réseau (événements, invitations, présence terrain…) ;
- Implication dans la structuration d’un Club Partenaires FC Versailles, avec le soutien de l’équipe.
Organisation & présence sur les événements
- Participation à l’organisation et la logistique des événements business du club ;
- Présence lors des matchs à domicile (hospitalités), événements de networking ou RP locales.
Le profil recherché
- Tu as déjà fait tes preuves en prospection terrain : tu sais créer le contact, ouvrir des portes et générer des opportunités.
- Tu as une solide expérience en matière de business club et tu es un véritable chasseur.
- Tu es à l’aise avec les différentes techniques de prospection.
- Tu es animé(e) par une forte envie de réussir : ambitieux(se), persévérant(e), orienté(e) performance, tu ne lâches rien.
- Un « non » ne t’arrête pas : tu sais rebondir, relancer intelligemment et convaincre avec méthode et impact.
- Résilient(e) et motivé(e), tu avances avec une mentalité de conquête et une obsession du résultat.
- Le terrain, c’est ton élément : aller à la rencontre des futurs prospects, faire vivre ton réseau en continue, créer du lien.
- Tu as une vraie aisance relationnelle : à l’écoute, capable de raconter une histoire, tu embarques les clients dans ton univers avec un discours structuré et convaincant.
- Tu veux construire quelque chose de grand : intégrer un club en pleine ascension où tu as encore tout à écrire.
- Tu as une bonne compréhension des cycles de vente.
- Une première expérience réussie dans la vente B2B, le sponsoring, le sport, l’évènementiel ou les réseaux d’affaires est un vrai plus.
Le process de recrutement
- 1er entretien avec Amandine notre DRH (30’) ;
- Cas pratique ;
- 2e entretien avec ton futur manager Kentin (60’) ;
- Passage du test de personnalité HOGAN ;
- 3e entretien avec notre Directeur Général Fabien ;
- Une prise de référence sera demandée en cours de processus.
Pour postuler, c’est ici.