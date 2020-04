Offre Emploi : Logisticiens produits dérivés La Griffe (H/F) – Roland-Garros 2020

Poste en Intérim à pourvoir du 20 septembre au 4 octobre 2020

La Griffe Roland-Garros, service dédié aux produits dérivés de la marque, recherche des logisticiens (es) pour l’édition 2020 des internationaux de France.

En tant que Logisticien(es) sur Roland Garros 2020, et sous l’autorité de votre manager, votre mission sera de gérer les stocks et les flux de marchandises (réception, préparation des commandes, livraison, réassorts) en respectant les procédures et les délais impartis.

Les missions sont les suivantes :

– Réceptionner les marchandises

– Maintenir le stock propre et rangé

– Préparer les commandes

– Contrôler les préparations

– Livrer les commandes pour les différents services (Boutiques, RP…)

– Participer aux inventaires

Profil

Qualités requises :

– Rigoureux

– Dynamique et impliqué

– Disponible et réactif

– Sens du service

– Esprit d’équipe

– Flexibilité

– Réactivité

Formation et expérience :

– Formation : Ecole de commerce/ Ecole d’ingénieur/ Management du Sport ou étudiant avec une première expérience en logistique souhaitée.

POUR POSTULER: https://jobaffinity.fr/apply/k04qrmill5lfhqs6vf