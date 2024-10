Offre Emploi : Product Line Manager – Toulouse Football Club

OFFRE D’EMPLOI : PRODUCT LINE MANAGER (CDI)

NOTRE ENTREPRISE

Le Toulouse Football Club, détenu depuis juillet 2020 par Redbird Capital Partners, est un club de Football créé en 1937. En moins de 4 ans, le Club a remporté le Championnat de France de Ligue 2 BKT 2021-2022 ainsi que la Coupe de France 2022-2023 et a participé à l’UEFA Europa League avec des victoires marquantes (Liverpool au Stadium notamment) et un 1/8ème de finale contre le Benfica Lisbonne. La saison dernière le club a terminé 11ème de Ligue 1.

NOTRE VISION

Nous construisons le Club qui fait vibrer Toulouse et toute l’Occitanie.

Nous assumons de faire les choses différemment en misant sur l’innovation et la créativité.

Nous sommes exigeants avec nous-mêmes : soit nous faisons bien, soit nous ne faisons pas.

VOS MISSIONS & VOS RESPONSABILITES

Avec le support et l’accompagnement du Head of Merchandising, à qui vous reportez directement, votre mission est de structurer, définir et animer l’offre produits du club, pour répondre à nos enjeux de développement business et d’élévation de marque, dans le respect de ses valeurs (créativité et exigence) et de son positionnement.

1) Construction des gammes Nike :

Vous avez la responsabilité de la création des gammes couvrant les besoins sportifs (groupe professionnel, centre de formation, association) et commerciaux (own retail, online, wholesale notamment)

Vous partagez, vendez et alignez votre approche avec les différents interlocuteurs sportif et business

en interne dans le respect de contraintes budgétaires et temporelles.

2) Développement des gammes « unbranded » TéFéCé :

Vous avez la responsabilité de la création de gammes complémentaires aux gammes Nike et représentant des opportunité de développement business pour le club dans nos différents réseaux de distribution.

3) Développement du business Licensing :

Vous définissez la stratégie de développement des licences en collaboration avec le Heaf of Merchandising.

Vous établissez et mettez en oeuvre la stratégie de distribution des produits (physique et digitale)

Vous gérez la relation avec les prestataires externe impliqués sur le merchandising

4) Animation du calendrier Commercial :

En lien avec calendrier d’activation de marque déjà existant, vous identifiez les opportunités, construisez, partagez et animez le calendrier commercial merchandising. Vous travaillez étroitement avec les équipes Marketing-Communication.

5) Pilotage, Reporting et optimisation des performances :

Définition, animation et partage récurrent des KPIs d’activité relatifs aux thématiques suivantes : performance des ventes, rentabilité, gestion de l’assortiment et des stocks, renouvellement des gammes.

6) Veille concurrentielle

Vous êtes à l’écoute des tendances de marché, vous anticipez les opportunités, dans et en dehors de notre industrie, pour toujours proposer des produits répondant aux attentes de nos supporters.

NOTRE PROFIL IDÉAL

Si vous avez un profil entrepreneur, si vous êtes capable d’avoir une vision stratégique et une vraie dimension opérationnelle dans un esprit start up, alors vous nous intéressez !

Ci-dessous quelques-uns des critères qui feront de vous un candidat unique :

– Expérience : 5 à 7 ans minimum dans l’industrie du sport (clubs, fédérations, marques équipementiers).

– Expertise Produit : parfaite maitrise des dynamiques de construction de gammes et des cycles commerciaux dans le secteur du sport.

– Licensing : première expérience dans la gestion de gammes produits sous licence.

– Capacités analytiques : Forte capacité à analyser les performances commerciales et à ajuster les stratégies en conséquence.

– Connaissance du secteur : Maîtrise des enjeux du marché du sport et des produits dérivés, notamment en matière de distribution et de vente.

– Compétences en négociation : Solide expérience dans la gestion de relations commerciales.

Les principales qualités que nous recherchons :

– Passion pour le sport et forte affinité avec le football.

– Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe

– Autonomie, rigueur et organisation

– Capacité à gérer plusieurs projets simultanément dans un environnement dynamique

– Ouverture d’esprit : créativité et volonté de chercher des solutions nouvelles

– Gout du challenge et esprit orienté objectifs et résultats

VOTRE LIEU DE TRAVAIL

Bureaux administratifs du Toulouse Football Club, et ponctuellement au Stadium de Toulouse.

LE CONTRAT PROPOSÉ

CDI – Dès que possible.

LE NIVEAU DE RÉMUNÉRATION

Package fixe + variable motivant – À définir en fonction du profil et de l’expérience du candidat.

Candidature par mail à l’adresse suivante : recrutement.merchandising@toulousefc.com

Merci de communiquer un CV et une lettre de motivation en précisant l’intitulé de l’offre d’emploi dans l’objet du mail.

Nous croyons que la diversité est une chance, et nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.