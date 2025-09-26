Offre Emploi : Responsable Marketing (H/F) – LOSC

En collaboration étroite avec le N+1, vous piloterez et développerez la stratégie merchandising du Club afin d’assurer la croissance des ventes de produits dérivés (online et offline) et des revenus, de contribuer à la valorisation de l’image de marque du Club et d’optimiser la qualité de service ainsi que la relation commerciale entre le Club et ses publics.
- CDI
- Cadre
- Temps plein
Merci de transmettre votre dossier complet à contact-rh@losc.fr en précisant dans l’objet « LOSC 25/26 – 6 Responsable merchandising »