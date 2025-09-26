Offre Emploi : Responsable Marketing (H/F) – LOSC

En collaboration étroite avec le N+1, vous piloterez et développerez la stratégie merchandising du Club afin d’assurer la croissance des ventes de produits dérivés (online et offline) et des revenus, de contribuer à la valorisation de l’image de marque du Club et d’optimiser la qualité de service ainsi que la relation commerciale entre le Club et ses publics.

CDI

Cadre

Temps plein

Merci de transmettre votre dossier complet à contact-rh@losc.fr en précisant dans l’objet « LOSC 25/26 – 6 Responsable merchandising »