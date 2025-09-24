Offre Emploi : Directeur.rice du développement (H/F) – Sporsora

SPORSORA est l’Organisation référente pour penser et influencer le développement responsable de l’économie du sport. SPORSORA regroupe aujourd’hui 300 acteurs de l’écosystème du sport (sponsors, agences, organisations sportives, enceintes sportives, médias, instituts d’études et de formation, start- ups). Nous organisons une quarantaine d’événements par an, de nombreuses réunions d’experts autour de thématiques importantes dans le domaine du sport, proposons des services à nos membres et menons des actions d’influence.

Dans le cadre d’un prochain remplacement, nous recrutons un(e) : Directeur.rice du développement (H/F) – CDI.

Sous la supervision de la Directrice Générale, votre mission principale sera de piloter le développement et le rayonnement de SPORSORA, en identifiant et fédérant de nouveaux acteurs et en consolidant les partenariats existants.

Vos missions

1. Accroissement de la base d’adhérents : Travail de veille quant aux nouveaux acteurs du marché et aux derniers deals effectués. • Développement du portefeuille de membres : prospection active, gestion des demandes entrantes, suivi et fidélisation.

2. Gestion partenariale : Identifier et négocier de nouveaux partenariats : veille, marketing de l’offre, suivi. • Activer et renouveler les partenariats existants, appuyé par la Directrice Générale de l’organisation : établir une relation partenariale solide et durable et garantir le respect des droits contractuels. • Développer des partenariats ponctuels avec d’autres organisations et d’autres écosystèmes (médias, événementiel, réseaux, …).

3. Diversification des revenus : Explorer toutes les nouvelles sources de revenus pour l’organisation.

4. Gestion de projet : Coordonner et animer des collèges et thématiques (médias, innovation, et autres à définir), en lien avec les administrateurs délégués : groupe de travail, conférences, livrables, influence…

5. Intelligence économique & études : Piloter les projets d’études SPORSORA : identification des thématiques clés, gestion des appels d’offres, suivi budgétaire, relations avec les prestataires et partenaires, livraison : Assurer une veille régulière sur les données, tendances et études de marché en France et à l’international.

6. Management : Encadrer et accompagner deux salariés de l’organisation dans leurs missions.

Le profil recherché

Formation Bac+5, idéalement école de commerce

2 à 5 ans d’expérience professionnelle, dans le secteur du sport business, hors stages et/ou alternances

Excellente compréhension des enjeux économiques, institutionnels et stratégiques de l’industrie sportive

Compétences commerciales

Aisance relationnelle, sens de la confidentialité

Autonomie, proactivité et polyvalence

Maîtrise de l’anglais

Maîtrise du Pack Office et des outils CRM (Salesforce, Hubspot, …)

SPORSORA vous permettra d’entrer en contact direct avec les acteurs de l’économie du sport (sponsors, détenteurs de droits, médias, agences, …) et de rapidement appréhender les enjeux majeurs de notre secteur. Vous aurez l’opportunité d’agir au sein d’une structure agile et dynamique, qui vous donnera des responsabilités, sur des missions très variées.