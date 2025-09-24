Réseaux Sociaux

Offre Emploi – Entraineur national(e) auprès de la Fédération Française de Voile

ParRessources Humaines
24 septembre 2025

Entraineur(e) national(e) Voile (Manager de la performance)

Encadrement : Oui

Activités principales

·         Manager les athlètes, les entraîneurs et les intervenants de l’équipe de France de Voile olympique

·         Particulièrement en charge des séries à foils

·         Management des cellules de performance

·         Missions d’entraînement et de coaching

Le poste est basé au Pôle France de voile de Marseille

Profil recherché

Savoirs : 

Management, communication, prise de décision

Fondamentaux de la performance de haut niveau en voile

Connaissance de tous les supports olympiques

Planification et programmation de l’entraînement

Connaissance de l’ensemble des règlements de la discipline

Connaissance du réseau international

Très bonne connaissance du PPF de la FFVoile

Savoirs faire :

Technique et pédagogie de l’entraînement en voile pour les sportifs de haut niveau

Management de projets des SHN

Savoirs être :

Ecoute, médiation et adaptabilité

Leadership

Autonomie et organisation

Travail en équipe et en relation avec l’ensemble des acteurs

Capacité à bien communiquer et toutes circonstances et particulièrement dans les moments clés de la performance

Expérience professionnelle :

Management d’équipe sportive de Haut Niveau

Coaching d’athlètes de Haut Niveau particulièrement lors d’évènements sportifs majeurs (championnats d’Europe, du monde et JO)

Entraînement, suivi de stages et de compétition sur séries olympiques

Entraînement en structure de la FFVOILE

  • Personnes à contacter

    • guillaume.chiellino@ffvoile.fr
    • philippe.delhaye@ffvoile.fr
