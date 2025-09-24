Offre Emploi – Entraineur national(e) auprès de la Fédération Française de Voile

Entraineur(e) national(e) Voile (Manager de la performance)

Encadrement : Oui

Activités principales

· Manager les athlètes, les entraîneurs et les intervenants de l’équipe de France de Voile olympique

· Particulièrement en charge des séries à foils

· Management des cellules de performance

· Missions d’entraînement et de coaching

Le poste est basé au Pôle France de voile de Marseille