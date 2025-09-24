Offre Emploi – Entraineur national(e) auprès de la Fédération Française de Voile

Entraineur(e) national(e) Voile (Manager de la performance)
Encadrement : Oui
Activités principales
· Manager les athlètes, les entraîneurs et les intervenants de l’équipe de France de Voile olympique
· Particulièrement en charge des séries à foils
· Management des cellules de performance
· Missions d’entraînement et de coaching
Le poste est basé au Pôle France de voile de Marseille
Profil recherché
Savoirs :
Management, communication, prise de décision
Fondamentaux de la performance de haut niveau en voile
Connaissance de tous les supports olympiques
Planification et programmation de l’entraînement
Connaissance de l’ensemble des règlements de la discipline
Connaissance du réseau international
Très bonne connaissance du PPF de la FFVoile
Savoirs faire :
Technique et pédagogie de l’entraînement en voile pour les sportifs de haut niveau
Management de projets des SHN
Savoirs être :
Ecoute, médiation et adaptabilité
Leadership
Autonomie et organisation
Travail en équipe et en relation avec l’ensemble des acteurs
Capacité à bien communiquer et toutes circonstances et particulièrement dans les moments clés de la performance
Expérience professionnelle :
Management d’équipe sportive de Haut Niveau
Coaching d’athlètes de Haut Niveau particulièrement lors d’évènements sportifs majeurs (championnats d’Europe, du monde et JO)
Entraînement, suivi de stages et de compétition sur séries olympiques
Entraînement en structure de la FFVOILE
-
Personnes à contacter
- guillaume.chiellino@ffvoile.fr
- philippe.delhaye@ffvoile.fr