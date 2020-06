Offre Emploi : Responsable Merchandising – Angers SCO

Angers SCO, évoluant en Ligue 1. Recherche un(e) Responsable Merchandising sous la responsabilité de la direction commerciale pour un contrat à durée indéterminée. En pleine évolution dans le marché de la distribution d’articles à l’effigie du club. Le poste est à pourvoir de suite.

Missions :

– Superviser et coordonner les ventes,

– Animation des points de ventes,

– Elaboration stratégie et référencement produits,

– Benchmark sur les produits dérivés,

– Administration des ventes, encaissements et reporting,

– Démarchage commercial,

– Management des équipes boutiques,

– Promotion des ventes et Communication Interne,

– Gestion des stocks boutique et dotations équipe professionnelle/centre de formation,

Profil :

Formation : Niveau Bac +3/4/5 domaine de la Distribution et/ou Merchandising

Expérience significative d’au moins 3 ans sur des fonctions similaires

Compétences :

– Qualités relationnelles,

– Intérêt pour le football et l’actualité sportive et le « sportainement »,

– Capacité analytique, rigueur et organisation,

– Sens créatif,

– Maîtrise de logiciels de bureautique,

– Maitrise des logiciels CEGID et Photoshop serait un plus,

Lieu : Angers

Du lundi au Vendredi + soir de match à domicile

Motivé(e) pour cette expérience ?

Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : commercial@angers-sco.fr

Référence annonce : RespMerchandising062020