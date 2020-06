Offre de Stage : Assistant(e) Chef de Projet – Com’Over

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients sur des problématiques de communication, d’événementiel, de relations presse et de média sur les territoires de l’entertainement, du lifestyle, du sport et de la RSE, l’agence Com’Over recherche un stagiaire assistant chef de projet à Paris, à partir de septembre 2020 pour une période de 6 mois.

Sous la supervision de l’équipe de gestion de projet, l’assistant chef de projet aura pour mission de nous soutenir sur les missions suivantes (non-exhaustif) :

– Soutien dans la préparation et la gestion opérationnelle de projets pour certains clients / événements

– Participation aux recommandations sur tous les métiers de l’agence (conseil, RP, Event, Brand Content, Talents, Médias)

– Accompagnement de l’équipe sur le suivi et le servicing clients

– Prise en charge de missions de veille et benchmark pour soutenir le développement commercial (Brands, Talents, Médias)

Profil recherché :

– Bac +4/+5

– Excellent niveau d’anglais (une expérience à l’étranger serait un plus)

– Autonome, proactif, rigoureux et appréciant le travail en équipe

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire)

– Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable

– Bonne maîtrise des réseaux sociaux

– Une première expérience en agence de communication serait un plus

LES COMPETENCES QUI SERONT FORTEMENT APPRECIEES :

– La maîtrise de logiciels de création graphique

– Bonne culture musicale, expérience dans la culture, bonne connaissance des lieux tendance parisiens

– Connaissance du sport

– Connaissance des médias

Informations complémentaires :

– Stage conventionné obligatoire (nous ne souhaitons pas d’alternance)

– Durée de stage : 5/6 mois

– Début de la mission : septembre 2020

– Lieu : Paris

– Rémunération : base classique stage

– CV + lettre de motivation

Contact : com@com-over.com