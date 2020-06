Offre Apprentissage : Graphiste – Fédération Française d’Aviron

APPRENTI GRAPHISTE – FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AVIRON

– Durée : 1 an

– Date : à partir de juillet 2020

– Lieu : Nogent-sur-Marne (94)

– Formation : BAC + 3 minimum

– Rémunération : à déterminer selon profil

MISSIONS

Général

• Travailler à l’adaptation et à la déclinaison de visuels existants pour tous types de supports de communication tels que les rollups, backdrops, plaquettes …

• Créer des supports de communication web (bannières…)

• Créer des logos, schémas et éléments de communication

• Élaborer le design des publications fédérales et newsletters (Newsletter bi-mensuelle, Note d’information fédérale, Messages du président, Catalogues des randonnées, Invitation VIP)

• Retoucher et détourer les photos destinées à la création de supports communication Championnats nationaux

• Réaliser les affiches et déclinaisons en respect de la charte graphique mais soumis à la créativité du graphiste

• Développer des contenus originaux destinés aux réseaux sociaux Équipe de France

• Créer les bannières réseaux sociaux pour les évènements internationaux

• Concevoir les posters des médaillés

• Inventer des contenus digitaux différenciant d’autres fédérations (GIF, supports type pour RS)

• Réaliser des illustrations / Dessins

• Réaliser pour chaque compétition internationale un trombinoscope

Développement

• Réaliser des supports pour toutes les thématiques de la section développement de la FFaviron (Infographies, catalogues digitaux, design produits…)

PROFIL RECHERCHÉ

Compétences techniques

– Maîtrise du Pack Adobe (Photoshop, Bridge, InDesign, Illustrator)

– Maîtrise du Pack Office (Word, Excel et PowerPoint)

– Maîtrise de l’environnement Mac

– Des compétences en illustration et vidéo seraient un plus

– Connaissance « basique » du Motion Design / Montage Vidéo et utilisation d’Aftereffect

Compétences générales

• S’assurer que l’ensemble des supports de communication soient cohérents avec la charte graphique de la Fédération

• Savoir rechercher les photos parmi la banque d’images de la Fédération

• Être force de proposition à la suite d’un brief donné

• Être en veille sur les tendances créatives et avoir une sensibilité aux réseaux sociaux

• Réfléchir à l’évolution de l’identité visuelle globale de la Fédération

NB : le recrutement se fera sur entretien, étude du book et une réalisation rapide à faire par le candidat.

Merci de faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation et book) à communication@ffaviron.fr