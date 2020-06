Le CV façon journal L’Equipe d’une étudiante en Management du Sport fait le tour des réseaux sociaux

Travailler dans l’univers du sport fait rêver. Chaque année, de nombreux étudiants se spécialisent en management du sport. Pour décrocher un stage ou une alternance, la concurrence est féroce entre les étudiants qui doivent redoubler d’originalité.

Clubs, équipementiers, fédérations, ligues, agences, médias… Les métiers du sport business sont aujourd’hui prisés par des milliers d’étudiants qui suivent chaque année une formation spécialisée. Pour se démarquer et décrocher un stage, une alternance ou encore un emploi, comment faire pour taper dans l’oeil des recruteurs ?

Faire parler de soi grâce à un CV original est une des méthodes utilisées récemment par une étudiante bordelaise. Un CV façon journal L’Equipe de 12 pages (voir plus bas) qui fait le tour des réseaux sociaux depuis ce week-end. #Bestpractice

Lenna Jouot : L’étoile qui manque à votre maillot

« On sait que la recherche d’alternance est très compliquée et que beaucoup d’étudiants se retrouvent sans entreprise à la rentrée. Je me suis donc demandée quelle démarche allait pouvoir attirer l’oeil des recruteurs et j’ai voulu aller au bout des choses » nous précise Lenna Jouot, étudiante bordelaise en Master Management et Marketing du sport à l’Inseec à la rentrée prochaine. « On a vu plusieurs CV passer sur Linkedin qui reprenaient un peu ce concept (ou ici), mais c’était seulement la page de garde et étant donné que j’avais quelques créations à montrer, je trouvais ça plus impactant de regrouper mon CV, ma lettre de motivation et une partie de mon portfolio dans un journal entier. C’était plus pratique et ça me permettait d’aller au bout de ma démarche et de montrer que je ne faisais pas les choses à moitié. »

Plus d’1 million de vues organiques cumulées pour ce CV original ?

En communication, c’est ce que l’on peut appeler un coup de maître. Parvenir à toucher une forte audience, ciblée de surcroît, pour un investissement financier dérisoire, c’est donc ce qu’a réussi Lenna Jouot grâce à « la magie des réseaux sociaux » et son travail.

Ce week-end, son CV au format L’Equipe publié sur sa page Linkedin devient rapidement viral et sa candidature originale fait le tour de Twitter, notamment grâce au compte « J’ai un pote dans la Com ». « Je l’ai posté sur Linkedin samedi après midi et cela a pris de l’ampleur très rapidement. J’étais vraiment étonnée. Je n’ai pas envoyé mon CV ailleurs. Je suis très amie avec Valentin, le rédacteur en chef de J’ai un pote et je lui ai fait parvenir mon CV afin d’avoir son avis. C’est de sa propre initiative qu’il à décidé d’en parler sur J’ai un pote, il ne m’a pas prévenue et j’ai vraiment été très surprise mais ravie de sa démarche qui à permis à ma candidature de prendre encore plus d’ampleur. »

Pour sa recherche d’alternance, cette étudiante en marketing du sport dévoile un CV vraiment créatif en détourant les codes du journal @lequipe 🗞 Crédits : Lenna Jouot pic.twitter.com/JB02vbGK5d — jaiunpotedanslacom (@unpotedanslacom) June 6, 2020

« J’ai réalisé l’entièreté de ce CV sur Indesign et j’ai même récréé la police de L’Equipe, lettre par lettre, sur Illustrator » ajoute l’intéressée. « J’ai développé ce projet parce que j’en avais envie et j’ai pris énormément de plaisir à le faire même si bien entendu j’ai passé un très grand nombre d’heures à m’arracher les cheveux pour arriver à un résultat qui me satisfaisait. Je recherche une alternance dans le domaine de la communication et du marketing sportif avec un attrait particulier pour le rugby. »

« J’ai été contactée par beaucoup de grandes entreprises dans le sport, notamment celles que je visais. »

Une initiative qui pourrait bien payer puisque l’étudiante a déjà reçu de nombreuses offres. « Les retombées ont été énormes, bien au-delà de mes espérances, je m’attendais à une centaine de réactions mais j’en ai eu des milliers, des centaines de commentaires, des centaines de messages et c’est très impressionnant. J’ai été contactée par beaucoup de grandes entreprises dans le sport, notamment celles que je visais. Les propositions ont été très diversifiées, allant de grosses agences de communication sportive à de petits clubs de sport en passant par des ligues ou des fédérations. Je devrai commencer à passer des entretiens cette semaine, je suis en train d’organiser tout ça » ajoute Lenna Jouot.

Après 3 jours, l’étudiante revendique plus d’un million de vues organiques cumulées. « Le million de vues organiques cumulées correspond au nombre de vues qu’a fait mon post, additionné au nombre de vues qu’on fait les posts Facebook, Instagram et Twitter de « J’ai un pote » mais aussi des gens qui l’ont partagé, le tout sans avoir dépensé d’argent pour le promouvoir. Les données sont approximatives concernant les vues faites par les partages, mais pour le reste, le calcul est assez simple. »

Reste à savoir si l’unique quotidien de sport en France, trouvera une petite place dans son journal de demain pour évoquer cette initiative.

UPDATE 🚨 J’ai été contactée par @lequipe ! Malheureusement ils ne recrutent pas mais l’ensemble de l’équipe m’a félicité et remercié pour mon travail et je pense que c’est ma plus belle récompense ❤️ — L’étoile qui manque à votre maillot ⭐️ (@LennaJouot) June 8, 2020

ÇA Y EST ON A DÉPASSÉ LE MILLION DE VUES ORGANIQUES CUMULÉES 😭😍🥳 Merci à tous d’avoir partagé, commenté, réagis à ce CV, ce projet me tenais vraiment à cœur et les retombées sont juste incroyable et je ne l’aurai jamais cru 😱 — L’étoile qui manque à votre maillot ⭐️ (@LennaJouot) June 8, 2020

Le CV façon journal L’Equipe de Lenna Jouot, étudiante en marketing du sport (12 pages)

