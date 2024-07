Offre Emploi : Sponsorship Executive – Warner Bros. Discovery Sports

Bienvenue chez Warner Bros. Discovery… l’étoffe dont sont faits les rêves

Qui sommes-nous…

Lorsque nous disons l’étoffe dont sont faits les rêves, nous ne faisons pas seulement référence au monde des sorciers, des dragons et des super-héros, ni même aux merveilles de la planète Terre. Derrière le vaste portefeuille de contenus emblématiques et de marques bien-aimées de WBD, il y a les conteurs qui donnent vie à nos personnages, les créateurs qui les apportent dans vos salons et les rêveurs qui créent la suite…

Dès créatifs formidables aux pionniers technologique, à travers le monde, WBD offre des opportunités de carrière décisif, des avantages soigneusement organisés et les outils pour explorer et devenir le meilleur vous-même. Ici, vous êtes soutenu, ici vous êtes célébré, ici vous pouvez prospérer.

Votre nouveau rôle…

Rattaché(e) au Directeur Commercial & Sponsoring de Discovery Sports Events et au Sponsorship Manager, vous participez à la mise en place de la stratégie de partenariat pour nos événements motorsports (FIM), et à la rédaction de propositions commerciales innovantes et créatives en collaboration avec les différentes fonctions support afin de répondre au mieux aux besoins des clients/prospects. Vous avez la responsabilité d’atteindre les objectifs de servicing et d’assurer la représentation du département partenariats lors des événements.

Vos responsabilités…

Le suivi au day to day des partenariats motorsports et la mise en place des activations partenaires

En collaboration avec le Sponsorship Manager, le suivi de la relation sur les grands comptes

La participation et la mise en place de workshops avec les partenaires

La coordination interne avec les départements comme le Marketing, Communication, Offres TV, Digital, Trafic, Production

Le suivi et l’implémentation des dispositifs partenaires lors des évènements

La restitution des rapports annuels auprès des partenaires

La construction d’offres commerciales et de partenariats pour les partenaires ou prospects

Le traitement des dossiers administratifs (comptabilité, juridique) liés aux partenaires

En collaboration avec le Sponsorship Manager, la participation à des projets Web3

Qualifications Et Expérience…

Diplome d’école de commerce (ou équivalent), avec une expérience confirmée dans le servicing et la mise en place de partenariats

Expérience dans la relation au day to day avec les partenaires

Création d’offres

Compétences en communication

Expérience de travail dans un environnement multiculturel au rythme rapide

Appétence pour le sport et le travail d’équipe

Capacité à gérer les budgets

Très bon relationnel (interne / externe)

Anglais courant

Compétences informatiques et MS Office (PowerPoint / Excel)

Une excellente capacité à construire des relations, être autonome, orienté client servicing sont nécessaires pour réussir dans ce poste

Voyages très fréquents à l’étranger

Lieu : Issy-les-Moulineaux

