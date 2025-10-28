Chef de Projet Billetterie & Sécurisation des Revenus (F/H) – PSG

Au sein de la Direction Stadium Revenue et rattaché(e) au Ticketing Operations Manager, vous assurez la sécurisation des revenus issus des activités du département. A cet effet, vous participez à la bonne gestion des sujets relatifs au paiement avec les parties prenantes externes et internes du Club.

Description

Vos missions

Gestion/coordination des règlements et sujets administratifs liés au département :

Emettre des prélèvements, intégrer des rejets et suivre les impayés ;

Coordonner la gestion des remboursements, des crédits et suivi des dossiers ;

Payer les vendeurs Ticketplace ;

Gestion et reporting des cas clients en situation d’irrégularité (impayés, résiliations, rejets de virement, multi RIB…) ;

Assurer la coordination avec le service client et les autres parties prenantes du département pour le traitement des litiges clients liés aux paiements ;

Être le contact privilégié du service comptabilité et des prestataires liés aux paiements pour réaliser les rapprochements des caisses et des remontées comptables ;

Coordonner la gestion des sujets administratifs liés à l’activité (facturation, process…).

Être force de proposition sur l’optimisation des process permettant la sécurisation des revenus :

Optimiser les process de sécurisation des revenus : Rédiger des process, appels d’offres, notes d’informations… ;

Mettre en place un connecteur comptable et assurer sa mise à jour technique et opérationnelle sur une base régulière et en fonction de la création des nouveaux produits/matchs en lien avec le service comptabilité ;

Être force de proposition et participer au développement de nouvelles fonctionnalités relatives au paiement dans les logiciels billetterie : signaler les bugs, recette des livraisons, idées améliorations.

Assurer le back up du chargé du contrôle des revenus :

Sécuriser les espèces et leur remise aux convoyeurs ;

Suivre la facturation : Viagogo, UEFA… ;

Gérer les résiliations.

Ce poste est à pourvoir en CDI dans nos locaux de Boulogne Billancourt et nécessitera de travailler une majorité des week ends et/ou soirs de match à domicile.

Le profil que nous cherchons

Nous cherchons un(e) professionnel(le) avec un très bion relationnel, rigoureux et agile animé(e) par la recherche d’optimisation et l’esprit d’initiative.

Un profil autonome avec une bonne capacité d’anticipation, capable de passer de l’administration à l’action, dans un écosystème très exigent.

Issu(e) d’une formation de niveau Bac +3 minimum

Vous avez une solide connaissance de l’univers billetterie / évènementiel

Vous avez une bonne maîtrise de la comptabilité et de l’environnement bancaire

Vous avez idéalement de solides connaissances en Relation Client ou Prestataire

Vous faites preuve d’une forte capacité d’analyse et de résolution des problématiques

Vous avez une excellente expression écrite en français et idéalement en anglais

Pour postuler, c’est ici.