Offre Emploi : Match Operations Specialist – UEFA

Division/Unité : Football / Opérations footballistiques

Type de contrat : Permanent

Date de début : 01.12.2025

Date limite de candidature : 01.11.2025

Objectif principal

Diriger la mise en œuvre des principaux projets d’opérations de matchs des compétitions de clubs de l’UEFA et fournir un soutien aux opérations de matchs des compétitions de clubs.

Principales responsabilités

Planification, mise en œuvre et suivi de la réalisation des projets d’opérations de matchs de compétition de club selon les normes requises, y compris, mais sans s’y limiter, l’intégration des clubs (phases centralisées et non centralisées), la coordination des mises à jour des règlements et des manuels, la coordination des groupes de travail et des ateliers assignés

Représenter l’équipe des opérations de compétition du club en interne et en externe

Développer une stratégie interfonctionnelle pour la gestion et la résolution des incidents

Assurer la coordination des informations relatives aux matchs avec l’unité de sécurité et de sûreté

Fournir aux responsables de match et aux équipes sur site de l’UEFA un soutien de permanence et le soir du match depuis le Centre de commandement des matchs de l’UEFA et assister le groupe de gestion de crise dans les situations d’urgence, faciliter le processus décisionnel interne, assurer des procédures de consultation fluides et une coordination entre les personnes sur place et au siège de l’UEFA, et fournir des instructions claires aux personnes sur place

Identifier les améliorations potentielles et établir des stratégies pour le développement continu de la livraison des opérations de match

Contribuer à la révision et à l’élaboration des principaux documents opérationnels

Soutenir les collègues de l’unité des opérations de football, selon les besoins

Pour postuler, c’est ici.