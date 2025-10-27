Offre Emploi : Responsable Billetterie OL Lyonnes (H/F) – Eagles Football Group

MISSIONS PRINCIPALES :

Rattaché(e) à la Direction Business, vous jouerez un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre de la stratégie billetterie du club. En vous appuyant sur le back-office billetterie de l’Olympique Lyonnais dans le cadre des services partagés, vous serez chargé(e) de structurer, piloter et faire évoluer l’ensemble de l’activité billetterie.

Votre mission consistera à construire une stratégie innovante, capable de fidéliser les publics existants et d’en conquérir de nouveaux. Vous définirez la politique tarifaire, les abonnements, les offres promotionnelles et les opérations spéciales, tout en suivant les évolutions du marché. Vous superviserez les opérations de billetterie, en lien avec les équipes front-office et back-office, en garantissant une expérience utilisateur fluide et qualitative.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes marketing pour concevoir et déployer des campagnes de communication billetterie multi-supports, en assurant leur suivi et leur efficacité. Vous piloterez les actions spéciales visant à renforcer l’engagement des supporters et la visibilité du club.

Enfin, vous serez responsable de l’analyse des performances, du suivi des indicateurs clés, de la production de rapports réguliers à destination de la direction et de recommandations stratégiques à court, moyen et long terme.

PROFIL SOUHAITE :

Vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans un poste similaire, au sein d’un club professionnel, d’un opérateur de salle de spectacles, d’un parc de loisirs ou d’un environnement comparable. Vous maîtrisez les enjeux liés à la billetterie, tant sur le plan opérationnel que stratégique, et savez concevoir des offres attractives et adaptées aux différents publics.

Doté(e) d’un excellent sens de l’analyse, vous êtes capable d’interpréter les données de vente, de suivre les tendances du marché et de formuler des recommandations concrètes. Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et démontrez une forte capacité à travailler en équipe transverse. La maîtrise de l’anglais courant est indispensable, et la connaissance du logiciel FanXP est un plus.

Engagé(e), autonome et orienté(e) résultats, vous souhaitez contribuer activement à un projet innovant et structurant pour le développement du football féminin.

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Pour postuler, c’est ici.