Offre Stage : Assistant Relations Presse (H/F) – RMC / RMC Sport

Le groupe RMC BFM, 3ème groupe média privé français, s’appuie sur une offre éditoriale qui allie qualité de l’information en continu nationale comme régionale et richesse de divertissement. NextProd gère l’ensemble de la production pour les chaines TV et radios du groupe : BFMTV, BFM BUSINESS, BFM en régions, RMC DECOUVERTE, RMC STORY, RMC SPORT…

Nous recherchons notre futur(e) Assistant(e) Relations Presse pour rejoindre nos équipes et contribuer activement à la valorisation des chaînes RMC et RMC Sport auprès des médias.

Vous participerez à la stratégie de relations presse des chaînes en réalisant les missions suivantes :

Rédaction et envoi de communiqués de presse ;

Relances ciblées auprès des journalistes et suivi des retombées médiatiques ;

Élaboration, mise à jour et gestion des listes de journalistes qualifiés ;

Participation à l’organisation d’événements presse pour promouvoir les actions et contenus des antennes ;

Coordination et suivi des shootings photos ;

Réalisation de revues de presse et bilans réguliers.

Profil recherché :

Excellente aisance rédactionnelle et orale ;

Orthographe irréprochable ;

Intérêt marqué pour l’actualité généraliste et sportive ;

Rigueur, organisation et sens du relationnel.

Début : février 2026

Durée : 6 mois