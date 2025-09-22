Offre Stage : Assistant(e) RSE H/F : Stade Rennais

Vous êtes passionné(e) par l’univers sportif et souhaitez contribuer au bon fonctionnement d’un club de renommée ?

Le Stade Rennais F.C. recherche un(e) Assistant(e) RSE pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie RSE du club et soutenir le programme Bouge ! tout en accompagnant les projets portés par le fonds de dotation, dans le cadre d’un stage long (10 mois mini) ou d’une alternance.