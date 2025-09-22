Offre Stage : Assistant(e) RSE H/F : Stade Rennais

Le Stade Rennais F.C. recherche un(e) Assistant(e) RSE pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie RSE du club et soutenir le programme Bouge ! tout en accompagnant les projets portés par le fonds de dotation, dans le cadre d’un stage long (10 mois mini) ou d’une alternance.
Missions
- Contribuer à la coordination et au suivi du programme Bouge !, notamment son projet phare « Bouge ! ta classe »
- Participer à l’organisation et à la logistique des événements du club (Bouge !, opérations LFP, actions solidaires, fonds de dotation)
- Apporter un appui à la communication : production et coordination de contenus, mise en valeur des actions, développement de la visibilité du fonds de dotation
- Assurer le lien avec les associations partenaires : prospection, sélection, suivi et accompagnement
- Gérer le quota d’invitations dédiées aux associations lors des matchs au Roazhon Park
- Réaliser une veille sur les initiatives et projets RSE, notamment dans le sport et l’événementiel
- Contribuer à la mise en place d’événements en lien avec les thématiques RSE et les actions du fonds de dotation
- Développer le rayonnement du fonds de dotation à travers des projets, actions ou événements et la prospection de donateurs potentiels
- Apporter un soutien opérationnel lors des matchs et événements organisés par le club
Le profil recherché
- Une formation Bac+3 minimum en projets sportifs, événementiel ou communication
- Un intérêt marqué pour le domaine associatif et les enjeux RSE
- Des compétences en gestion de projet et maitrise des outils de communication
- Des qualités rédactionnelles et une aisance relationnelle
- Un bon esprit d’équipe et une capacité à travailler dans un environnement dynamique
- Une disponibilité certains week-ends en fonction des matchs et événements
Infos complémentaires
- Type de contrat : Convention de stage ou contrat d’apprentissage
- Rémunération: Selon barème légal
- Lieux de travail : Roazhon Park, Rennes
- Date de prise de poste: Septembre/Octobre 2025
Pour postuler, c’est ici.