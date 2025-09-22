Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Offre Stage : Assistant(e) RSE H/F : Stade Rennais

ParRessources Humaines
22 septembre 2025
Le Stade Rennais franchit le cap du million d’abonnés sur TikTok grâce à With Barry Le Stade Rennais franchit le cap du million d’abonnés sur TikTok grâce à With Barry
Vous êtes passionné(e) par l’univers sportif et souhaitez contribuer au bon fonctionnement d’un club de renommée ?

Le Stade Rennais F.C. recherche un(e) Assistant(e) RSE pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie RSE du club et soutenir le programme Bouge ! tout en accompagnant les projets portés par le fonds de dotation, dans le cadre d’un stage long (10 mois mini) ou d’une alternance.

Missions

Sous la responsabilité directe de la Responsable RSE, vos principales missions seront les suivantes :
  • Contribuer à la coordination et au suivi du programme Bouge !, notamment son projet phare « Bouge ! ta classe »
  •  Participer à l’organisation et à la logistique des événements du club (Bouge !, opérations LFP, actions solidaires, fonds de dotation)
  • Apporter un appui à la communication : production et coordination de contenus, mise en valeur des actions, développement de la visibilité du fonds de dotation
  • Assurer le lien avec les associations partenaires : prospection, sélection, suivi et accompagnement
  • Gérer le quota d’invitations dédiées aux associations lors des matchs au Roazhon Park
  • Réaliser une veille sur les initiatives et projets RSE, notamment dans le sport et l’événementiel
  • Contribuer à la mise en place d’événements en lien avec les thématiques RSE et les actions du fonds de dotation
  • Développer le rayonnement du fonds de dotation à travers des projets, actions ou événements et la prospection de donateurs potentiels
  • Apporter un soutien opérationnel lors des matchs et événements organisés par le club

Le profil recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) en rigoureux(se) autonome et polyvalent(e) avec :

  • Une formation Bac+3 minimum en projets sportifs, événementiel ou communication
  • Un intérêt marqué pour le domaine associatif et les enjeux RSE
  • Des compétences en gestion de projet et maitrise des outils de communication
  • Des qualités rédactionnelles et une aisance relationnelle
  • Un bon esprit d’équipe et une capacité à travailler dans un environnement dynamique
  • Une disponibilité certains week-ends en fonction des matchs et événements

Infos complémentaires

  • Type de contrat : Convention de stage ou contrat d’apprentissage
  • Rémunération: Selon barème légal
  • Lieux de travail : Roazhon Park, Rennes
  • Date de prise de poste: Septembre/Octobre 2025

Pour postuler, c’est ici.

ParRessources Humaines
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles