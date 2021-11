Okaia lance une collection de 7 parfums NBA

Après le parfum de l’Equipe de France de football lancé il y a un an, la marque française Okaia a signé une nouvelle licence avec la NBA.

A travers cette association, une collection de 7 parfums va ainsi être proposée aux fans de basket. Dans le détail, il y a 6 équipes (Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Boston Celtics, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Miami Heat) et un parfum arborant le logo NBA.

« Grâce au savoir-faire premium du groupe Robertet et à son équipe de maîtres parfumeurs, chacun d’eux sera une création pure, pour lequel l’accent sera mis autour de l’immersion émotionnelle, en osmose avec l’identité de chaque ville et la culture de chaque équipe que chaque fan de basket pourra ressentir » précise le communiqué. Des parfums vendus au prix de 39,90€ (100ml). Pour rappel, Okaia est une société née de l’union entre MyCoach et le groupe de parfumerie Robertet.

Parfum Los Angeles Lakers

Le parfum Los Angeles Lakers est un symbole de confiance. C’est l’équipe de Magic Johnson, de LeBron James et de Kobe Bryant, des joueurs irréprochables sur le terrain et en dehors mais qui ne manquent surtout pas de flamboyance. Ils sont créatifs et incarnent l’excellence. Dans les années 2000, le basket est dominé par ces athlètes aux maillots jaune et violet. Ils ensoleillent la discipline. Ce parfum est comme eux, coloré et jeune. Il incarne la liberté absolue.

Parfum Chicago Bulls

Le parfum Chicago Bulls en impose. Le basket et la NBA doivent tout au club. Ce parfum évoque les valeurs de cette équipe unique dont l’emblème est un taureau et la couleur, le rouge. La team est puissante, limite violente, elle compte quelques-uns des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du basket. Comme Denis Rodman, souvent controversé mais tellement talentueux. Les notes, puissantes et chaudes, nous rappellent la puissance du taureau, nous transportent dans les rues de Chicago, celles où des usines désaffectées deviennent des terrains de jeu propices aux exploits et à l’adresse.

Parfum Golden State Warriors

Parfum Miami Heat

Parfum Brooklyn Nets

Parfum Boston Celtics

Parfum NBA

NBA est un parfum prestigieux, à l’image de la meilleure ligue de basket au monde. Lorsqu’on se plonge dans ses fragrances, on peut entendre les dribbles, les pas aussi sûrs qu’effrénés des joueurs sur le parquet lustré, la fougue des contacts pendant les passes décisives, la rigidité du ballon entre les mains. Le parfum NBA est une expérience. Des notes chaudes et nobles : le cuir rappelle le ballon emblématique, le bois l’odeur du terrain, la fraicheur et l’or viennent sublimer l’ensemble pour incarner le dynamisme et la prestance de la ligue mythique.

Outre la NBA, Okaia propose également des parfums co-brandés avec la Fédération Française de Rugby (FFR) et la Ligue Nationale de Rugby (LNR) avec « L’eau de Brennus » du TOP 14.

De son côté, la NBA ajoute un nouveau licencié à son vaste programme licensing. Une marque planétaire déclinée sous toutes les formes ou presque, y compris les sous-vêtements en France avec la marque Athena qui vient de lancer une collection spécifique.