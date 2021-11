Amazon Music lance le podcast foot « Hors Terrain » animé par Mohamed Bouhafsi

Aujourd’hui, Amazon Music a annoncé le lancement d’un podcast autour du football animé par Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste RMC Sport.

Baptisé « Hors Terrain », le podcast réunit 3 anciens de RMC puisque celui-ci est produit par François Pesenti, ancien Directeur Général de RMC Sport et Marc Lloyd, ancien directeur des productions digitales Audio et Vidéo BFM et RMC.

Décliné en 10 épisodes diffusés jusqu’à la fin de la saison de Ligue 1 Uber Eats, le podcast est disponible uniquement sur Amazon Music.

« Dans Hors Terrain, Mohamed Bouhafsi donne rendez-vous à 10 joueurs pour partager une discussion intime et franche. Le moment d’évoquer sans détours leur parcours, leur rapport au football et les origines de leur passion et de leur carrière » précise le communiqué. « Houssem Aouar, Marquinhos et beaucoup d’autres nous révèleront les secrets et les leviers de leur réussite, les difficultés qu’ils ont dû surmonter pour réussir et devenir de grands professionnels, et se construire en tant qu’homme.

Un moment d’échange unique sur leur vision du métier, leur destin mais aussi au-delà du football, sur leurs combats, leurs causes et leurs valeurs humaines. Un nouvel épisode, de 40 à 50 minutes, sera publié tous les quinze jours, les mercredis. »

« Je remercie Amazon Music d’avoir choisi notre expertise éditoriale pour son premier podcast original consacré au football. L’association de nos savoir-faire et la puissance du format podcast ouvrent une nouvelle ère de l’audio, répondant au besoin des fans de nourrir leur passion à travers des contenus novateurs. « Hors Terrain » offre une expérience inédite de découverte de notre football. » ajoute François Pesenti.

Le premier épisode de ce podcast est consacré au joueur de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar.