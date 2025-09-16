Article en partenariat avec : CANAL+

La Ligue des Champions reprend ses droits pour la saison 2025/2026 et promet encore une fois un spectacle exceptionnel. Cette année, trois clubs français défendront leurs couleurs dans la plus prestigieuse compétition européenne : le Paris Saint-Germain (PSG), l’AS Monaco, et l’Olympique de Marseille (OM), qui signe son grand retour sur la scène européenne.

Dès la première journée, l’OM est confronté à un défi de taille avec un déplacement au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Voici toutes les informations pour suivre ce match et profiter pleinement de la compétition.

Le format confirmé pour la saison 2025/2026

Introduit lors de la saison 2024/2025, le nouveau format de la Ligue des Champions est reconduit cette année. Il a profondément modifié la phase initiale de la compétition.

36 équipes participent à la phase de ligue.

participent à la phase de ligue. Chaque club dispute 8 matchs contre 8 adversaires différents , avec 4 rencontres à domicile et 4 à l’extérieur.

contre , avec 4 rencontres à domicile et 4 à l’extérieur. Les 8 premiers du classement se qualifient directement pour les huitièmes de finale.

se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les équipes classées de la 9e à la 24e place s’affrontent lors d’un play-off pour décrocher les huit dernières places.

Ce format garantit des affiches prestigieuses dès la phase de ligue et maintient le suspense jusqu’à la dernière journée.

Real Madrid vs Olympique de Marseille : diffusion TV et streaming

L’Olympique de Marseille débute sa campagne par l’un des chocs de la première journée face au Real Madrid, multiple champion d’Europe.

Date : Mardi 16 septembre 2025

Mardi 16 septembre 2025 Coup d’envoi : 21h00 (heure française)

21h00 (heure française) Lieu : Santiago Bernabéu – Madrid

Où regarder le match en direct ?

En France, CANAL+ reste le diffuseur officiel et exclusif de la Ligue des Champions pour la saison 2025/2026. Le match sera disponible à la télévision et en streaming.

À la télévision :

CANAL+ Foot et CANAL+ Sport 360 diffuseront le match en direct.

Les chaînes CANAL+ Live permettront de suivre simultanément les autres rencontres de la soirée.

En streaming :

myCANAL offrira la possibilité de regarder le match en direct sur ordinateur, tablette, smartphone ou TV connectée, ainsi que de revoir la rencontre en replay.

Astuce : pour une meilleure expérience, il est recommandé d’utiliser une connexion internet stable lors du visionnage via myCANAL.

Offres CANAL+ pour suivre la Ligue des Champions

Pour suivre l’intégralité de la Ligue des Champions et ne manquer aucun match, CANAL+ propose plusieurs formules d’abonnement adaptées aux amateurs de football.

Offre Contenu Prix (mensuel) Pass Coupes d’Europe Tous les matchs de Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference. Accès à CANAL+ Foot, CANAL+ Sport 360 et CANAL+ Live. Streaming inclus via myCANAL. 19,99 € pendant 24 mois, puis 32,99 € Pack Sport Inclut la Ligue des Champions + autres compétitions : Premier League, Top 14, Formule 1, MotoGP, etc. À partir de 25,99 € Offre Affiches Pour suivre uniquement les grands matchs sélectionnés, dont l’affiche du mardi soir. Tarif variable selon engagement

Le Pass Coupes d’Europe est l’offre la plus complète pour les passionnés souhaitant vivre la compétition dans son intégralité, de la phase de ligue à la finale.

Autres matchs des clubs français

En plus du déplacement de l’OM à Madrid, le PSG et Monaco entameront également leur parcours européen lors de cette première semaine. Ces deux clubs auront pour objectif d’engranger rapidement des points afin de viser une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Récapitulatif : Real Madrid vs OM

Premier match de l’OM en Ligue des Champions 2025/2026

Diffusion en direct sur CANAL+ Foot et CANAL+ Sport 360

et Streaming disponible via myCANAL

Coup d’envoi prévu à 21h00, mardi 16 septembre 2025

La saison 2025/2026 de la Ligue des Champions s’annonce intense et passionnante avec des confrontations prestigieuses dès le coup d’envoi.

Pour suivre l’ensemble des rencontres et notamment le choc Real Madrid vs Olympique de Marseille, CANAL+ reste la référence, que ce soit via ses chaînes télévisées ou la plateforme myCANAL.

Ce premier match donnera le ton pour l’OM, qui espère briller sur la scène européenne et franchir les étapes de ce format désormais bien installé.