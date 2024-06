Comment Alexis et Félix Lebrun gèrent leurs réseaux sociaux et notamment en Chine

En attendant de voir leur notoriété « exploser » auprès du grand public cet été à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, les frères Lebrun, Alexis et Félix, travaillent leur présence digitale – et notamment le marché asiatique – avec attention.

En Chine, le tennis de table est un sport très populaire suivi par des millions de passionnés. Un marché que tente de conquérir les meilleurs joueurs étrangers et qui recèlent évidemment de nombreuses opportunités commerciales.

Pour se faire une place dans le paysage local, les frères Lebrun travaillent notamment avec Jonathan Pautrot spécialisé dans la gestion des réseaux sociaux pour les athlètes. Nous luis avons posé quelques questions.

Sport Buzz Business : Pouvez-vous nous repréciser ce que représente le tennis de table en Asie et notamment en Chine ?

Jonathan Pautrot : En Chine, le tennis de table est le sport national. On peut le comparer au football chez nous. Il y a toujours 200 à 300 personnes devant l’hôtel des joueurs. Dans les salles, c’est guichet fermé, avec jusqu’à 12 000 personnes.

« Leur fraternité est très appréciée, un peu comme les sœurs Williams dans le tennis »

SBB : Comment sont perçus les joueurs non asiatiques là-bas ?

JP : On peut comparer leur statut à celui d’un joueur étranger de football chez nous. Ils sont perçus comme de grandes stars de leur sport, un peu comme Neymar, Messi ou Ibrahimovic.

SBB : Quelle est la notoriété et l’image des frères Lebrun en Chine, sont-ils connus ?

JP : Oui, de plus en plus. Leur fraternité est très appréciée, un peu comme les sœurs Williams dans le tennis. Étant parmi les meilleurs mondiaux et les rivaux de la Chine, ils commencent à être assez connus.

SBB : Il y a-t-il des partenaires qui activent des choses avec eux pour le public chinois ?

JP : Oui, bien sûr, notamment Hylo et Tibhar, les partenaires actuels des garçons.

SBB : En quoi est-ce une obligation pour eux d’avoir une présence digitale en Chine ? Quelles sont les spécificités et quel est votre rôle à leurs côtés ?

JP : Le tennis de table est très développé en Chine et le pays possède ses propres plateformes. Il serait dommage de s’en priver. Les trois principales plateformes sont Weibo, un mélange de Facebook et de Twitter, Douyin, l’équivalent de TikTok pour nous, mais uniquement pour la Chine et WeChat, l’équivalent de WhatsApp. Ce sont des plateformes très semblables aux nôtres, à la seule différence que tout est en mandarin. Je m’occupe de leurs réseaux sociaux pour qu’ils puissent se concentrer sur leur sport, car c’est un travail très chronophage. Cependant, ils restent maîtres de leurs réseaux, et c’est un travail d’équipe.

SBB : Quels sont les chiffres clés de leurs audiences sur les comptes sociaux en Chine ?

JP : Aujourd’hui, Félix a près de 140 000 abonnés sur Weibo et Alexis en a 110 000 en Chine.

SBB : Travaillez-vous également sur leurs autres comptes sociaux hors de Chine ?

JP : Bien sûr, je m’occupe de leurs comptes Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

SBB : Quelle est l’évolution notée depuis un an sur leurs différents comptes ?

JP : Je m’occupe de leurs comptes depuis août. À cette période, les garçons avaient 30 000 à 35 000 abonnés sur Instagram. Aujourd’hui, Félix approche les 100 000 abonnés et Alexis en a 76 000. Nous avons créé une page Facebook pour Félix qui compte maintenant 30 000 abonnés. Alexis avait déjà une page Facebook avec environ 8 000 abonnés en août, et il en a maintenant 34 000. Nous avons lancé leurs comptes Twitter en décembre/janvier dernier, et ils ont maintenant un peu plus de 10 000 abonnés. Sur TikTok, lancé à la même période, ils ont environ 30 000 abonnés chacun.

