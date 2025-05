Optic 2000, enseigne coopérative dédiée à la santé visuelle de tous, annonce un partenariat exclusif de deux ans avec Alex et Kylian Portal, frères nageurs paralympiques médaillés aux Jeux de Paris 2024.

Atteints d’albinisme oculaire depuis leur naissance, les deux athlètes malvoyants incarnent des valeurs de dépassement de soi, de résilience et d’inclusion, en parfaite résonance avec les engagements de l’enseigne. Avec une acuité visuelle limitée à 0,5/10e par œil, Alex et Kylian Portal bénéficieront de l’expertise d’Optic 2000 en matière de basse vision.

La structure mettra à leur disposition des équipements optiques adaptés pour faciliter leur quotidien, illustrant ainsi son engagement de longue date en faveur des personnes malvoyantes.

Un partenariat au-delà du sport

En outre, les frères Portal participeront à des événements internes et externes aux côtés d’Optic 2000 dans une démarche de sensibilisation à la santé visuelle, notamment lors de rencontres avec les associés et salariés de l’enseigne ou de soirées professionnelles réunissant experts et prescripteurs.

Par leurs témoignages inspirants, ils mettront en lumière le savoir-faire de leur partenaire en basse vision tout en portant un message fort en faveur de l’accessibilité et de l’accompagnement personnalisé.

