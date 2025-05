À l’occasion de Roland-Garros, celio lance deux collections avec les tennismen Lucas Pouille et Benoît Paire, incarnant une mode sportive accessible, authentique et fidèle à l’esprit « be normal ».

Alors que Roland-Garros (25 mai – 8 juin) s’apprête à démarrer, celio commercialise deux nouvelles collections de vêtements de tennis conçues en collaboration avec Lucas Pouille et Benoît Paire, deux figures emblématiques du tennis français aux profils complémentaires. À travers cette initiative, la marque poursuit sa démarche « be normal », valorisant une mode qui se veut accessible, sincère et proche de tous.

Lucas Pouille, la résilience

Lucas Pouille, symbole de résilience et d’élégance, a participé activement à la création d’une ligne qui lui ressemble. Sa collection comprend deux ensembles — l’un noir, sobre et affirmé, l’autre blanc, plus lumineux — mêlant technicité et confort. Chaque look est composé d’un t-shirt technique (29,99 €) et d’un short assorti (29,99 €). Le parcours de Lucas, marqué par les défis, incarne la philosophie celio : celle d’un homme authentique, qui avance avec détermination et simplicité.

Benoît Paire, le panache

De son côté, Benoît Paire, connu pour sa liberté de ton et son style atypique, propose deux looks à son image : un ensemble bleu marine élégant et un blanc éclatant, composés d’un polo (25,99 €) et d’un short (29,99 €). À travers lui, celio souligne sa volonté de représenter des hommes vrais, entiers, fidèles à eux-mêmes.

Depuis plusieurs années, celio construit une aventure humaine autour du tennis en collaborant avec des joueurs à forte personnalité tels que Guilhem Laget, Jules Marie – qui s’est désormais tourné vers le padel -, Corentin Moutet, ou encore Adrian Mannarino. Lucas Pouille est le dernier en date à rejoindre cette équipe, dans une démarche participative et sincère.

Une offre Actiwear

En outre, celio enrichit son offre sportive avec Activwear, une collection minimaliste et fonctionnelle pour les sportifs du quotidien ou les spectateurs passionnés. Elle se compose de pièces techniques et abordables : t-shirts (15,99 €), débardeurs (12,99 €) et shorts (19,99 €), déclinés dans des coloris sobres.

Avec ces collections, celio confirme son ambition de rendre la mode sportive accessible, moderne et fidèle à l’esprit des hommes d’aujourd’hui.

