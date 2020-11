Paris sportifs en ligne : Nouveau record de mises au 3ème trimestre 2020

Très impacté par la première vague d’épidémie de la COVID-19 qui a entraîné l’arrêt des compétitions sportives, le marché des paris sportifs enregistre un redressement spectaculaire sur le 3ème trimestre 2020 (juillet-septembre) en France.

Entre le 1er juillet et le 30 septembre (3 mois), les parieurs ont misé 1,6 milliard d’euros sur des sites en ligne.

Une somme qui est tout simplement la plus élevée sur un trimestre depuis l’ouverture du marché il y a 10 ans. L’augmentation est de 49% par rapport au trimestre 3 en 2019. Un engouement certain pour les paris sportifs en ligne malgré l’absence de l’UEFA Euro 2020, Wimbledon ou encore les JO de Tokyo 2020.

Dans le détail, le Produit Brut des Jeux (PBJ) de l’activité du trimestre atteint 228 millions d’euros et progresse de 6%, soit une évolution très nettement inférieure aux sommes misées (+49%). « Cette différence de croissances entre les deux indicateurs est la conséquence d’une redistribution aux parieurs particulièrement élevée (85,9% de TRJ avant bonus) provenant de résultats sportifs défavorables aux opérateurs, notamment sur les matches de Ligue des Champions de football » explique l’ANJ.

139M€ pariés sur la Ligue des Champions, 135M€ sur la NBA

Dans le détail, le football est le sport qui a enregistré le plus de mises de la part des parieurs lors du 3ème trimestre 2020 en France avec 1,027 milliard d’euros sur les 1,615.

Avec un calendrier remanié, la phase finale de l’UEFA Champions League a enregistré 139M€ de mises. La finale entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich devient la seconde rencontre sportive à concentrer le plus d’enjeux depuis l’ouverture du marché avec plus de 31 millions d’euros de mises. Elle est seulement devancée par la finale de la Coupe du Monde de football 2018 qui avait généré 38,5 millions d’euros de mises.

Derrière la Ligue des Champions, les parieurs ont plébiscité la NBA qui a enregistré 135M€ de mises.

Sur quels sites peut-on parier en France en toute légalité ?

Pour rappel, 14 opérateurs sont agrées en France pour proposer des paris sportifs, des paris hippiques et du poker en ligne.

B.E.S. SAS

Nom des sites : bwin.fr – partypoker.fr

Betclic Enterprises Limited

Nom des sites : betclic.fr

France Pari

Nom des sites : france-pari.fr – feelingbet.fr

NJJ PROJECT THIRTEEN

Nom des sites : genybet.fr

GM GAMING LIMITED

Nom des sites : betway.fr

Joaonline

Nom des sites : joaclub.fr – joa-club.fr – joa-online.fr – joaonline.fr

La Française des Jeux

Nom des sites : enligne.parionssport.fdj.fr

Netbet FR SAS

Nom des sites : netbet.fr – netbetsport.fr

Pari Mutuel Urbain

Nom des sites : pmu.fr

Reel Malta Limited

Nom des sites : pokerstars.fr – pokerstarsmobile.fr – betstars.fr – pokerstarssports.fr

SPS Betting France Limited

Nom des sites : unibet.fr

Vivaro Limited

Nom des sites : vbet.fr – pasinobet.fr – barrierebet.fr

Winamax

Nom des sites : winamax.fr

Zeturf France Limited

Nom des sites : zeturf.fr – zebet.fr