Basket – La FFBB se lance dans l’eSport sur le jeu Rocket League

Hier, la Fédération Française de BasketBall a annoncé son arrivée dans l’eSport avec « FFBB Esports ». Pour ses débuts, la fédération lance la « FBB Hoops League », une compétition sur le jeu vidéo Rocket League et son mode « hoops ».

Pour l’accompagner sur ce nouveau terrain de jeu, la FFBB va collaborer avec l’agence « Freaks 4U Gaming ». La future compétition débutera le 16 décembre 2020.

« Ces tournois seront hebdomadaires et ouverts à tous, les « Hoops League Series », avec des finales mensuelles, les « Hoops League Masters ». Cette première édition s’achèvera en avril 2021, à l’occasion des finales de la Coupe de France de basket, où s’effectuera la remise du trophée. Ce dispositif original sur un des jeux les plus populaires au monde permettra aux fans de basket et aux fans de jeu vidéo de se retrouver et s’affronter de manière ludique, tout au long de l’année » précise le communiqué.

La chaîne Twitch de la FFBB diffusera les évènements eSport de la « FFBB Hoops League » tout comme les comptes FFBB Esports crées sur les réseaux sociaux.

Comprenez-vous que le monde du sport « traditionnel » tente de s’approprier le eSport afin de se diversifier et séduire les plus jeunes ?

A quoi ressemble le mode « Hoops » de Rocket League ?