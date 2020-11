Avec le recul du trait, avec l’humour comme angle d’attaque, avec le respect infini des athlètes, les dessinateurs de L’Equipe donnent vie depuis des décennies aux plus grands sportifs et aux plus grands exploits.

C’est cette chronique dessinée, ou du moins un échantillon parmi les quelques cinquante mille dessins parus dans L’Equipe, que nous pouvons aujourd’hui feuilleter, comme autant de petites madeleines proustiennes ravivant des souvenirs comme seul le sport peut en susciter.

Caza, Déro, Blachon, LeFred Thouron, Hugot, Chenez et aujourd’hui Soulcié, Lasserpe, Faro et Vidberg racontent ainsi de façon vivante les plus grands exploits du sport et croquent avec humour et talent, tous les protagonistes de la grande épopée du sport.

On croisera aussi de prestigieux compagnons de route du quotidien du sport (Pellos, Sempé, Faizant, Cabu, Bilal…) qui ont aussi contribué à écrire une partie de cette autre histoire du sport.

Acheter le livre « L’Equipe, 100 ans de sport en dessins » sur Amazon au prix de 24,90€

Un livre idéal pour les fêtes de fin d’année dans lequel vous retrouverez évidemment de nombreux clins d’oeil au sport business comme le dessin ci-dessous décrivant le mode de fonctionnement du football professionnel, datant de… 1934 !